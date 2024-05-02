Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Пособие на оздоровление – кто имеет право на выплату в 2024 году arrow

Пособие на оздоровление – кто имеет право на выплату в 2024 году

2 мая 2024 13:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Выплаты на оздоровление – какие правила для украинцев в 2024 году
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское законодательство предусматривает предоставление работникам бюджетных учреждений материальной помощи на оздоровление. Известно, какие действуют правила относительно оздоровительных выплат в 2024 году.

О порядке начисления соответствующих выплат сообщают Факты ICTV.

Читайте также:

Правила и размеры оздоровительных выплат в 2024 году

Материальной помощью на оздоровление называют социальную денежную выплату работникам бюджетной сферы в рамках предоставления ежегодного отпуска. Соответствующая помощь прописана в законодательстве как обязательная для всех бюджетных работников без исключения.

Выплату пособия на оздоровление предоставляют:

  • государственным служащим;
  • должностным лицам местного самоуправления;
  • педагогическим и научно-педагогическим работникам;
  • работникам бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;
  • медицинским и фармацевтическим работникам;
  • библиотекарям;
  • работникам домов культуры, музеев.

Материальную помощь на оздоровление финансируют из фонда оплаты труда, поэтому ее приравнивают к заработной плате. В 2024 году на нее начисляют, как и на зарплату:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • военный сбор.

Чтобы узнать, предусмотрена ли такая выплата, необходимо обращаться к нормативной базе, предусмотренной для категорий работников. Условия расчета и получения материальной помощи на оздоровление также разнятся.

Материальную помощь на оздоровление оказывают в пределах установленного в учреждении фонда оплаты труда. Такие выплаты планируют заранее и закладывает в смету учреждений и предприятий.

Большинство граждан, работающих в бюджетных учреждениях, получают пособие в размере не более одного должностного оклада раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска. Так, если сотрудник отработал неполное рабочее время, то размер пособия будет равен отработанному периоду времени.

Однако у госслужащих, служащих органов местного самоуправления оздоровительные пропорциональны размеру среднемесячной заработной платы.

Как начисляют оздоровительные выплаты

Гражданам начисляют материальную помощь на оздоровление при выходе в ежегодный отпуск. Также выплата предоставляется, если использована часть отпуска.

Однако в случае выхода работников в дополнительный отпуск, связанный с учебой или уходом за ребенком, помощь на оздоровление не назначают.

Работодатели должны подписать соответствующий приказ о предоставлении ежегодного отпуска и оздоровительных. Таким образом, от работника требуется подача двух заявлений:

  • на ежегодный отпуск;
  • на получение материальной помощи.

"Если помощь на оздоровление вам выплачивают по решению руководителя и при наличии экономии фонда оплаты труда, то вы вправе написать заявление на ее получение в любой период", — добавляет издание.

Что еще стоит знать

Ранее мы рассказали, что в стране изменился перечень категорий граждан из числа внутренне перемещенных лиц, которые могут получить помощь, и порядок ее назначения существенно изменились. Известно, можно ли подать заявку на выплаты в мае 2024 года.

Также мы писали, что Министерство обороны обнародовало размер выплат и порядок начисления дополнительной денежной помощи для украинских военных в 2024 году. Речь идет о выплате определенной суммы средств при переезде.

выплаты
работа
финансовая помощь
сотрудники
бюджет
денежная помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри