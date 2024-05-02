Выплаты на оздоровление – какие правила для украинцев в 2024 году

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство предусматривает предоставление работникам бюджетных учреждений материальной помощи на оздоровление. Известно, какие действуют правила относительно оздоровительных выплат в 2024 году.

О порядке начисления соответствующих выплат сообщают Факты ICTV.

Читайте также:

Правила и размеры оздоровительных выплат в 2024 году

Материальной помощью на оздоровление называют социальную денежную выплату работникам бюджетной сферы в рамках предоставления ежегодного отпуска. Соответствующая помощь прописана в законодательстве как обязательная для всех бюджетных работников без исключения.

Выплату пособия на оздоровление предоставляют:

государственным служащим;

должностным лицам местного самоуправления;

педагогическим и научно-педагогическим работникам;

работникам бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;

медицинским и фармацевтическим работникам;

библиотекарям;

работникам домов культуры, музеев.

Материальную помощь на оздоровление финансируют из фонда оплаты труда, поэтому ее приравнивают к заработной плате. В 2024 году на нее начисляют, как и на зарплату:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

военный сбор.

Чтобы узнать, предусмотрена ли такая выплата, необходимо обращаться к нормативной базе, предусмотренной для категорий работников. Условия расчета и получения материальной помощи на оздоровление также разнятся.

Материальную помощь на оздоровление оказывают в пределах установленного в учреждении фонда оплаты труда. Такие выплаты планируют заранее и закладывает в смету учреждений и предприятий.

Большинство граждан, работающих в бюджетных учреждениях, получают пособие в размере не более одного должностного оклада раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска. Так, если сотрудник отработал неполное рабочее время, то размер пособия будет равен отработанному периоду времени.

Однако у госслужащих, служащих органов местного самоуправления оздоровительные пропорциональны размеру среднемесячной заработной платы.

Как начисляют оздоровительные выплаты

Гражданам начисляют материальную помощь на оздоровление при выходе в ежегодный отпуск. Также выплата предоставляется, если использована часть отпуска.

Однако в случае выхода работников в дополнительный отпуск, связанный с учебой или уходом за ребенком, помощь на оздоровление не назначают.

Работодатели должны подписать соответствующий приказ о предоставлении ежегодного отпуска и оздоровительных. Таким образом, от работника требуется подача двух заявлений:

на ежегодный отпуск;

на получение материальной помощи.

"Если помощь на оздоровление вам выплачивают по решению руководителя и при наличии экономии фонда оплаты труда, то вы вправе написать заявление на ее получение в любой период", — добавляет издание.

Что еще стоит знать

Ранее мы рассказали, что в стране изменился перечень категорий граждан из числа внутренне перемещенных лиц, которые могут получить помощь, и порядок ее назначения существенно изменились. Известно, можно ли подать заявку на выплаты в мае 2024 года.

Также мы писали, что Министерство обороны обнародовало размер выплат и порядок начисления дополнительной денежной помощи для украинских военных в 2024 году. Речь идет о выплате определенной суммы средств при переезде.