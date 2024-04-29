Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Допомога військовим на переїзд — хто і як може отримати виплати arrow

Допомога військовим на переїзд — хто і як може отримати виплати

29 квітня 2024 13:15
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Виплати військовим на переїзд — хто має право та який розмір у 2024 році
Українські військові. Фото: t.me_V_Zelenskiy_official 4
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Міністерство оборони оприлюднило розмір виплат та порядок нарахування додаткової грошової допомоги для українських військових у 2024 році. Йдеться про виплати певної суми коштів у разі переїзду.

Про це йдеться у матеріалах українського оборонного відомства.

Читайте також:

Допомога військовим на переїзд у 2024 році

Відповідне питання регулює стаття 9 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Як повідомляють у Міноборони, допомогу можуть отримати військові, які проходять:

  • військову службу за контрактом;
  • кадрову службу;
  • військову службу за призовом.

Так звана "підйомна" допомога надається військовим, які мають переїхати на нове місце військової служби через призначення, зарахування на навчання до військових навчальних закладів/центрів, термін якого становить щонайменше шість місяців.

На відповідні виплати можуть також претендувати бійці у зв'язку з передислокацією військової частини.

Який розмір додаткової грошової допомоги

За даними Міністерства, розмір додаткової матеріальної допомоги вираховують за спеціальною формулою. А саме:

  • до розміру місячної заробітної плати військового додають 50% зарплати на кожного члена його родини, які переїхали з ним.

Вказані категорії військових та члени їхніх сімей мають право також на "добові" у випадку відрядження.

Також у Міноборони зазначають, що мобілізованим військовим виплата додаткової "підйомної" допомоги не передбачається. Це стане можливо у разі укладання контракту на проходження служби та переміщення на нове місце служби.

Виплату здійснюють за новим місцем військової служби/місцем навчання відповідно до наказу командира/начальника військової частини/навчального закладу із зазначенням нарахованої суми грошових виплат.

Для отримання "підйомних" військовослужбовець має написати відповідний рапорт.

За потреби командир, котрий видає наказ про виплату коштів, може організувати перевірку достовірності інформації про переїзд членів родини військового на нове місце служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд модернізував грантову програму "Власна справа". Зокрема, максимальний розмір допомоги бізнесу збільшили до 500 тис. гривень.

Також ми писали, що українським жінкам нададуть шанс отримати 1 мільйон доларів. Кошти виділять для реалізації грантової програми "Створюй!".

Міноборони
виплати
ЗСУ
фінансова допомога
гроші
армія
військові
матеріальна допомога
грошова допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

Розклад ефірів

Всі ефіри