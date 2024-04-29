Виплати військовим на переїзд — хто має право та який розмір у 2024 році

Українські військові. Фото: t.me_V_Zelenskiy_official 4

Міністерство оборони оприлюднило розмір виплат та порядок нарахування додаткової грошової допомоги для українських військових у 2024 році. Йдеться про виплати певної суми коштів у разі переїзду.

Про це йдеться у матеріалах українського оборонного відомства.

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Відповідне питання регулює стаття 9 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Як повідомляють у Міноборони, допомогу можуть отримати військові, які проходять:

військову службу за контрактом;

кадрову службу;

військову службу за призовом.

Так звана "підйомна" допомога надається військовим, які мають переїхати на нове місце військової служби через призначення, зарахування на навчання до військових навчальних закладів/центрів, термін якого становить щонайменше шість місяців.

На відповідні виплати можуть також претендувати бійці у зв'язку з передислокацією військової частини.

Який розмір додаткової грошової допомоги

За даними Міністерства, розмір додаткової матеріальної допомоги вираховують за спеціальною формулою. А саме:

до розміру місячної заробітної плати військового додають 50% зарплати на кожного члена його родини, які переїхали з ним.

Вказані категорії військових та члени їхніх сімей мають право також на "добові" у випадку відрядження.

Також у Міноборони зазначають, що мобілізованим військовим виплата додаткової "підйомної" допомоги не передбачається. Це стане можливо у разі укладання контракту на проходження служби та переміщення на нове місце служби.

Виплату здійснюють за новим місцем військової служби/місцем навчання відповідно до наказу командира/начальника військової частини/навчального закладу із зазначенням нарахованої суми грошових виплат.

Для отримання "підйомних" військовослужбовець має написати відповідний рапорт.

За потреби командир, котрий видає наказ про виплату коштів, може організувати перевірку достовірності інформації про переїзд членів родини військового на нове місце служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд модернізував грантову програму "Власна справа". Зокрема, максимальний розмір допомоги бізнесу збільшили до 500 тис. гривень.

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