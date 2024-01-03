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Помощь на услуги ЖКХ — можно ли оформить после выезда за границу

3 января 2024 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Коммунальные услуги беженцам обойдутся дешевле — как оформить помощь
Деньги и коммунальные платежки. Фото: kyivgaz.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государство гарантирует предоставление помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, кто не имеет достаточного дохода. Некоторые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны и уехать за пределы страны, поэтому эксперты сферы социальной защиты рассказали, как выезд за границу повлияет на помощь.

Это объяснили в Департаменте социальной политики одного из горсоветов.

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Как предусматривает постановление Кабмина №1041, уехавшие за границу из-за войны украинцы имеют право получать жилищные субсидии в Украине. До войны помощь не назначали тем людям, которые находились за границей более 60 дней. В период не относятся дни служебной командировки, лечения, обучения или ухода за ребенком до достижения им трех лет за границей, если есть документы, подтверждающие это. Беженцы могут получить субсидии без расчета соцнорм жилья и соцнормативов жилищно-коммунального обслуживания.

"Напоминаем, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 16.09.2022 № 1041 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины" полномочия передано в Пенсионный фонд Украины", — подчеркнули эксперты.

Отмена субсидии из-за родственников за границей

В то же время, если лицо было задекларировано как член домохозяйства, а затем уехало за границу, то получатель субсидии в 30-дневный срок должен уведомить ПФУ и подать заявление для пересчета госпомощи.

Так, гражданин, оформивший субсидию на коммуналку, в течение 30 дней должен проинформировать Пенсионный фонд о возникновении обстоятельств о пребывании за границей более чем 60 дней, ведь если орган не проинформировать, то выплаты прекратят.

"Возможно, при таких условиях домохозяйство и дальше будет получать субсидии, но в другом размере. Но некоторые эту помощь уже действительно не получат. Ведь социальные нормы и нормативы жилья для предоставления субсидий на лицо, выехавшего за границу, уже не будут рассчитываться, но доход, например, пенсию, такого члена семьи (супруга) все же будут учитывать", — добавили эксперты.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году государство продолжает оказывать пособие по оплате жилищно-коммунальных услуг. Известны правила оформления субсидии на отопительный период.

Также мы писали, что в 2024 году в Украине могут подорожать некоторые жилищно-коммунальные услуги. В частности, закончится срок действия ограничений на цен на электрическую энергию и природный газ.

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