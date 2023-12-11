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Допомога на Різдво — хто і як може отримати безкоштовні продукти

11 грудня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Безкоштовні продукти для українців — хто і як може отримати допомогу
Харчові продукти у пакунку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні громадські організації продовжують допомагати українцям. Зокрема, можна отримати для Різдвяного столу допомогу у вигляді безкоштовних наборів продуктів.

Про це повідомляє видання Napensii.ua.

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Хто може отримати безкоштовні продукти

Як зазначає видання, заявки на отримання гуманітарних продуктових наборів приймає громадська організація "Територія Добра Поділля".

При цьому організація надаватиме продуктові набори на постійній основі один раз на місяць на родину.

На гуманітарну допомогу можуть розраховувати українці, які проживають у Хмельницькому. Йдеться про такі категорії громадян:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • малозабезпечені родини;
  • багатодітні сім’ї;
  • самотні жінки, які мають дітей.

Як оформити допомогу

Громадяни можуть оформити отримання продуктових наборів від організації "Територія Добра Поділля", пройшовши реєстрацію. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

Зокрема, видача допомоги відбудеться 12 грудня за такими адресами:

  • вул. І. Франка, 18 (з 09:15 до 11:00) — подати заявку можна за посиланням;
  • вул. Тернопільська, 30/1 (з 11:00 до 13:00) — анкету можна заповнити тут.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про можливість оформлення нових виплат для українських переселенців. Її надасть недержавна гуманітарна організація Action Against Hunger.

Також ми писали, що Світовий банк надасть Україні фінансування в обсязі 1,2 млрд доларів на проєкти з підтримки соціально незахищених і малозабезпечених верств населення.

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