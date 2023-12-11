Бесплатные продукты для украинцев — кто и как может получить помощь

Пищевые продукты в упаковке. Фото: Unplush

В Украине общественные организации по-прежнему помогают украинцам. В частности, можно получить для Рождественского стола помощь в виде бесплатных наборов продуктов.

Об этом сообщает издание Napensii.ua.

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Кто может получить бесплатные продукты

Как отмечает издание, заявки на получение гуманитарных продуктовых наборов принимает общественная организация "Территория Добра Подолья".

При этом организация будет предоставлять продуктовые наборы на постоянной основе один раз в месяц на семью.

На гуманитарную помощь могут рассчитывать украинцы, проживающие в Хмельницком. Речь идет о следующих категориях граждан:

внутренне перемещенные лица;

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи;

одинокие женщины, имеющие детей.

Как оформить помощь

Граждане могут оформить получение продуктовых наборов от организации "Территория Добра Подолья", пройдя регистрацию. Для этого нужно заполнить специальную форму.

В частности, выдача помощи состоится 12 декабря по следующим адресам:

ул. И. Франко, 18 (с 09:15 до 11:00) — подать заявку можно по ссылке;

ул. Тернопольская, 30/1 (с 11:00 до 13:00) — анкету можно заполнить здесь.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о возможности оформления новых выплат для украинских переселенцев. Ее предоставит негосударственная гуманитарная организация Action Against Hunger.

Также мы писали, что Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты поддержки социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.