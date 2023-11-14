Біженці у Польщі можуть отримати гроші на лікування тварин

Злоті у руках. Фото: Unplush

У Польщі діє програма "500 плюс за собаку та кота", в рамках якої українські біженці можуть отримати фінансову допомогу на тварин. Розмір виплати становить 500 злотих (4,39 тис. грн).

Про це повідомляє видання Ukrayina.pl.

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Як зазначається, програма "500 плюс за собаку та кота" — це субсидування різноманітних ветеринарних процедур для домашніх тварин, яку надає місцева влада по всій Польщі. Ключовою метою програми є бажання покращити умови життя тварин, а також боротьба з бездомністю чотирилапих.

Йдеться про співфінансування таких процедур як кастрація, стерилізація та чипування тварин.

Грошова допомога є одноразовою, вона передбачена максимум для двох собак чи котів у господаря. У Польщі такі процедури для домашніх вихованців коштують від 100 до 500 злотих, тому сума допомоги визначена граничним розміром.

Гроші можна отримати, якщо відповідати критеріям:

є власний кіт чи собака;

проживання на території ґміни (найменша одиниця в адміністративному устрої Польщі), на яку поширюється програма;

подати заяву до ратуші чи ґміни.

Необхідно надати документи на підтвердження власної персони та адреси господаря тварини, права власності на вихованця, квитанцію чи рахунок за лікування.

На розгляд заявки відведено 30 днів із моменту отримання. Кошти перераховують на банківський рахунок власника тварини.

Які населені пункти беруть участь у програмі, варто уточнити у будь-якому муніципальному управлінні. Зокрема, у Вроцлаві — до 30 листопада, у Кракові та Варшаві — до 31 грудня.

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Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України розповіло про можливість для українського бізнесу вийти на міжнародний рівень — ринок Польщі. Щоб встановити нові контакти, потрібно встигнути пройти реєстрацію.

Також ми писали, що у Польщі середня заробітна плата становить 7,38 тис. злотих брутто. Однак в різних регіонах країни виплати суттєво відрізняються.