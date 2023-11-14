Беженцы в Польше могут получить деньги на лечение животных

Злотые в руках. Фото: Unplush

В Польше действует программа "500 плюс за собаку и кота", в рамках которой украинские беженцы могут получить финансовую помощь на животных. Размер выплаты составляет 500 злотых (4,39 тыс. грн.).

Об этом сообщает издание Ukrayina.pl.

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Как владельцам кошек и собак получить деньги

Как отмечается, программа "500 плюс за собаку и кота" — это субсидирование различных ветеринарных процедур для домашних животных, предоставляемых местными властями по всей Польше. Ключевой целью программы является желание улучшить условия жизни животных, а также борьба с бездомностью четырёхлапых.

Речь идет о софинансировании таких процедур как кастрация, стерилизация и чипирование животных.

Денежная помощь одноразовая, она предусмотрена максимум для двух собак или кошек у хозяина. В Польше такие процедуры для домашних питомцев стоят от 100 до 500 злотых, поэтому сумма помощи определена предельным размером.

Деньги можно получить, если соответствовать критериям:

есть собственный кот или собака;

проживание на территории гмины (наименьшая единица в административном устройстве Польши), на которую распространяется программа;

подать заявление в ратушу или гмину.

Необходимо предоставить документы в подтверждение собственной персоны и адреса хозяина животного, права собственности на питомца, квитанцию или счет за лечение.

На рассмотрение заявки отведено 30 дней с момента получения. Средства перечисляются на банковский счет владельца животного.

Какие населенные пункты участвуют в программе, следует уточнить в любом муниципальном управлении. В частности, во Вроцлаве — до 30 ноября, в Кракове и Варшаве — до 31 декабря.

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