Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Помощь на животных в Польше — как получить 500 злотых arrow

Помощь на животных в Польше — как получить 500 злотых

14 ноября 2023 15:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы в Польше могут получить деньги на лечение животных
Злотые в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Польше действует программа "500 плюс за собаку и кота", в рамках которой украинские беженцы могут получить финансовую помощь на животных. Размер выплаты составляет 500 злотых (4,39 тыс. грн.).

Об этом сообщает издание Ukrayina.pl.

Читайте также:

Как владельцам кошек и собак получить деньги

Как отмечается, программа "500 плюс за собаку и кота" — это субсидирование различных ветеринарных процедур для домашних животных, предоставляемых местными властями по всей Польше. Ключевой целью программы является желание улучшить условия жизни животных, а также борьба с бездомностью четырёхлапых.

Речь идет о софинансировании таких процедур как кастрация, стерилизация и чипирование животных.

Денежная помощь одноразовая, она предусмотрена максимум для двух собак или кошек у хозяина. В Польше такие процедуры для домашних питомцев стоят от 100 до 500 злотых, поэтому сумма помощи определена предельным размером.

Деньги можно получить, если соответствовать критериям:

  • есть собственный кот или собака;
  • проживание на территории гмины (наименьшая единица в административном устройстве Польши), на которую распространяется программа;
  • подать заявление в ратушу или гмину.

Необходимо предоставить документы в подтверждение собственной персоны и адреса хозяина животного, права собственности на питомца, квитанцию или счет за лечение.

На рассмотрение заявки отведено 30 дней с момента получения. Средства перечисляются на банковский счет владельца животного.

Какие населенные пункты участвуют в программе, следует уточнить в любом муниципальном управлении. В частности, во Вроцлаве — до 30 ноября, в Кракове и Варшаве — до 31 декабря.

Больше о Польше

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины рассказало о возможности для украинского бизнеса выйти на международный уровень — рынок Польши. Чтобы установить новые контакты, необходимо успеть пройти регистрацию.

Также мы писали, что в Польше средняя заработная плата составляет 7,38 тыс. злотых брутто. Однако в разных регионах страны выплаты существенно отличаются.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме