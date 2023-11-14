Беженцы в Польше могут получить деньги на лечение животных

Помощь на животных в Польше — как получить 500 злотых
В Польше действует программа "500 плюс за собаку и кота", в рамках которой украинские беженцы могут получить финансовую помощь на животных. Размер выплаты составляет 500 злотых (4,39 тыс. грн.).
Об этом сообщает издание Ukrayina.pl.
Как владельцам кошек и собак получить деньги
Как отмечается, программа "500 плюс за собаку и кота" — это субсидирование различных ветеринарных процедур для домашних животных, предоставляемых местными властями по всей Польше. Ключевой целью программы является желание улучшить условия жизни животных, а также борьба с бездомностью четырёхлапых.
Речь идет о софинансировании таких процедур как кастрация, стерилизация и чипирование животных.
Денежная помощь одноразовая, она предусмотрена максимум для двух собак или кошек у хозяина. В Польше такие процедуры для домашних питомцев стоят от 100 до 500 злотых, поэтому сумма помощи определена предельным размером.
Деньги можно получить, если соответствовать критериям:
- есть собственный кот или собака;
- проживание на территории гмины (наименьшая единица в административном устройстве Польши), на которую распространяется программа;
- подать заявление в ратушу или гмину.
Необходимо предоставить документы в подтверждение собственной персоны и адреса хозяина животного, права собственности на питомца, квитанцию или счет за лечение.
На рассмотрение заявки отведено 30 дней с момента получения. Средства перечисляются на банковский счет владельца животного.
Какие населенные пункты участвуют в программе, следует уточнить в любом муниципальном управлении. В частности, во Вроцлаве — до 30 ноября, в Кракове и Варшаве — до 31 декабря.
Больше о Польше
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины рассказало о возможности для украинского бизнеса выйти на международный уровень — рынок Польши. Чтобы установить новые контакты, необходимо успеть пройти регистрацию.
Также мы писали, что в Польше средняя заработная плата составляет 7,38 тыс. злотых брутто. Однако в разных регионах страны выплаты существенно отличаются.
Читайте Новини.LIVE!