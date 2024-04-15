Соцвиплати у 7,8 тис. грн — деяким українським дітям підвищили розмір допомоги

Допомога у 7,8 тис. грн — в Україні підвищили розмір деяких соцвиплат
У Міністерстві соціальної політики повідомили про підвищення розміру деяких соцвиплат навесні 2024 року. Йдеться про державну адресну допомогу для дітей загиблих захисників-добровольців не зі складу добровольчих формувань тергромад.
Про це йдеться на сайті відомства.
Як зміниться розмір виплат дітям загиблих військових
За рішенням уряду, з 1 квітня 2024 року встановлена адресна допомога дітям, яким надано статус члена родини загиблого захисника чи захисниці країни, годувальник яких не входив у склад добровольчих формувань тергромад та загинув/зник безвісти під час захисту країни.
У Мінсоцполітики пояснили, що рішення ухвалене для встановлення справедливості у питанні виплат та соціальної підтримки таких родин.
За даними відомства, до квітня поточного року розмір соцвиплати для таких дітей раніше становив 2,36 тис. гривень.
Дітям віком від 1 до 15 років буде встановлено такі виплати:
- щонайменше 7,8 тис. грн — на кожну неповнолітню дитину;
- щонайменше 6,1 тис. грн — на кожну дитину, якщо у родині двоє чи більше дітей.
Відповідні виплати будуть здійснювати щомісячно, а підвищення відбудеться автоматично, без потреби у спеціальних зверненнях.
Що ще варто знати
Нагадаємо, жителі шести областей України можуть отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Реєстрація на грошові виплати у розмірі 3,6 тис. грн вже розпочалася.
Також ми писали, що ветерани та внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми EU4Youth. Йдеться про надання грантів у 6 тис. євро, якщо людина відповідатиме певним умовам.
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