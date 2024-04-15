Соцвиплати у 7,8 тис. грн — деяким українським дітям підвищили розмір допомоги

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві соціальної політики повідомили про підвищення розміру деяких соцвиплат навесні 2024 року. Йдеться про державну адресну допомогу для дітей загиблих захисників-добровольців не зі складу добровольчих формувань тергромад.

Про це йдеться на сайті відомства.

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За рішенням уряду, з 1 квітня 2024 року встановлена адресна допомога дітям, яким надано статус члена родини загиблого захисника чи захисниці країни, годувальник яких не входив у склад добровольчих формувань тергромад та загинув/зник безвісти під час захисту країни.

У Мінсоцполітики пояснили, що рішення ухвалене для встановлення справедливості у питанні виплат та соціальної підтримки таких родин.

За даними відомства, до квітня поточного року розмір соцвиплати для таких дітей раніше становив 2,36 тис. гривень.

Дітям віком від 1 до 15 років буде встановлено такі виплати:

щонайменше 7,8 тис. грн — на кожну неповнолітню дитину;

щонайменше 6,1 тис. грн — на кожну дитину, якщо у родині двоє чи більше дітей.

Відповідні виплати будуть здійснювати щомісячно, а підвищення відбудеться автоматично, без потреби у спеціальних зверненнях.

Що ще варто знати

Нагадаємо, жителі шести областей України можуть отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Реєстрація на грошові виплати у розмірі 3,6 тис. грн вже розпочалася.

Також ми писали, що ветерани та внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми EU4Youth. Йдеться про надання грантів у 6 тис. євро, якщо людина відповідатиме певним умовам.