Соцвыплаты в 7,8 тыс. грн — некоторым украинским детям повысили размер пособия

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве социальной политики сообщили о повышении размера некоторых соцвыплат весной 2024 года. Речь идет о государственной адресной помощи для детей погибших защитников-добровольцев не из состава добровольческих формирований тергромад.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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По решению правительства, с 1 апреля 2024 года установлена адресная помощь детям, которым предоставлен статус члена семьи погибшего защитника или защитницы страны, кормилец которых не входил в состав добровольческих формирований тергромад и погиб/пропал без вести во время защиты страны.

В Минсоцполитики пояснили, что решение принято для установления справедливости в вопросе выплат и социальной поддержки таких семей.

По данным ведомства, до апреля текущего года размер соцвыплаты для таких детей ранее составлял 2,36 тыс. гривен.

Детям от 1 до 15 лет будут установлены следующие выплаты:

минимум 7,8 тыс. грн — на каждого несовершеннолетнего ребенка;

минимум 6,1 тыс. грн. — на каждого ребенка, если в семье двое или больше детей.

Соответствующие выплаты будут производиться ежемесячно, а повышение произойдет автоматически, без необходимости в специальных обращениях.

Что еще стоит знать

Напомним, жители шести областей Украины могут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Регистрация на денежные выплаты в размере 3,6 тыс. грн уже началась.

Также мы писали, что ветераны и внутренне перемещенные лица могут получить финансовую помощь в рамках программы EU4Youth. Речь идет о предоставлении грантов в 6 тыс. евро, если человек будет отвечать определенным условиям.