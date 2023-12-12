Деньги от ООН — заявки перестанут принимать после 15 декабря

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

Украинцы, желающие получить денежную помощь от ООН в 2023 году, должны поспешить с подачей заявок. Осталось всего четыре дня.

Об этом сообщается на странице благотворительного фонда "Право на защиту" в Facebook.

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Денежная помощь от ООН

Именно мобильные бригады благотворительного фонда занимаются сбором данных по получению финансовой помощи от УВКБ ООН по делам беженцев в Украине.

В 2023 году через несколько дней пункты сбора данных прекратят прием заявок на пособие.

Поэтому украинцы могут подавать заявки на получение денежной помощи от УВКБ ООН до 15 декабря, включая регионы, которые не закрыли очереди предварительной записи до конца регистрации. Подробная информация относительно очередей доступна в телеграмм-канале соответствующего региона по следующей ссылке.

Пункты сбора после этой даты будут работать в режиме дежурства, куда можно будет обратиться за консультациями.

В то же время выплаты продолжат поступать всем гражданам, кто подал заявку до 15 декабря включительно. Все вопросы принимают через телеграмм-чат.

Также работает горячая линия УВКБ ООН (Пн — Пт 09:00 — 18:00):

0 800 307 711.

Кто имеет право на помощь ООН

Выплаты предоставляются тем гражданам, кто еще ни разу не получал помощь от международных организаций, а ежемесячный доход не превышает 5,4 тыс. грн на человека.

Зарегистрировавшиеся с 1 октября текущего года получают выплаты по 3,6 тыс. грн и дополнительно на зимний период по 2,22 тыс. грн на каждого члена семьи на три месяца.

Подавать заявки могут:

переселенцы, переместившиеся после начала вторжения РФ;

граждане, которые не переезжали, однако пострадали от боевых действий в регионах, где принимают заявки;

лица, вернувшиеся домой после перемещения из-за военных действий.

Больше о помощи

Напомним, часть украинцев может оформить пособие от УВКБ ООН (UNHCR Ukraine). Сумма составляет 5,8 тысячи гривен в месяц на одного человека.

Также мы писали, что Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты поддержки социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.