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Помощь от USAID: кому из предпринимателей выделят 26 млн грн

6 апреля 2023 14:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь от USAID — производители картофеля получат 26 млн грн
Конечный срок подачи заявок — 5 мая
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские предприниматели, занимающиеся выращиванием и переработкой картофеля, могут получить финансовую поддержку по Программе USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО). Для этого необходимо успеть подать заявки на участие в конкурсе.

Об этом говорится в сообщении USAID Агро.

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Кто может принять участие в конкурсе

Речь идет о софинансировании проектов поддержки украинских микро-, малых и средних производителей картофеля с целью обеспечения продовольственной безопасности в стране.

"К участию в конкурсе приглашаем субъектов предпринимательской деятельности, сельскохозяйственные кооперативы, общественные организации или бизнес-ассоциации, которые разработают и внедрят механизм привлечения сельскохозяйственных ММСП в партнерство/кооперацию для создания локальных кластеров/хабов промышленного картофелеводства", отмечают в USAID Агро.

По условиям конкурса, программа предоставит софинансирование от пяти до семи проектов с общим бюджетом до 26 млн гривен. На каждый отдельный проект будут выделять от 3,5 до 7,5 млн гривен.

Конечный срок подачи заявок — 5 мая 2023 года.

Что получат производители

Как ожидается, проект софинансирования направлен на улучшение доступа бизнеса к:

  • производственным мощностям послеурожайной/предпродажной доработки и переработки картофеля;
  • сертифицированным семенам картофеля и сортообновления;
  • лабораторным и учебно-информационным услугам;
  • созданию условий для диверсификации производства и расширения рынков сбыта на внутреннем и внешних рынках.

Напомним, украинский бизнес получил возможность оформить гранты в 10 тысяч евро (400 тысяч гривен) от Европейского Союза (ЕС). Заявки принимаются до 9 апреля 2023 года.

Также мы писали, что полномасштабная война стала вызовом на выживание для малого бизнеса в Украине, и по данным исследований, более 50% бизнеса недовольны состоянием дел. Государство в свою очередь открывает программы поддержки, в том числе кредитование.

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