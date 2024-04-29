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Помощь военным на переезд — кто и как может получить выплаты

29 апреля 2024 13:15
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Выплаты военным на переезд — кто имеет право и какой размер в 2024 году
Украинские военные. Фото: t.me_V_Zelenskiy_official 4
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Министерство обороны обнародовало размер выплат и порядок начисления дополнительной денежной помощи для украинских военных в 2024 году. Речь идет о выплате определенной суммы средств в случае переезда.

Об этом говорится в материалах украинского оборонного ведомства.

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Соответствующий вопрос регулирует статья 9 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Как сообщают в Минобороны, такую помощь могут получить военные, которые проходят:

  • военную службу по контракту;
  • кадровую службу;
  • военную службу по призыву.

Так называемая "подъемная" помощь оказывается военным, которые должны переехать на новое место военной службы из-за назначения, зачисления на обучение в военные учебные заведения/центры, срок которого составляет по меньшей мере шесть месяцев.

На соответствующие выплаты могут претендовать бойцы в связи с передислокацией воинской части.

Какой размер дополнительной денежной помощи

По данным Министерства, размер дополнительной материальной помощи рассчитывается по специальной формуле. А именно:

  • к размеру месячной заработной платы военного прибавляют 50% зарплаты на каждого переехавшего с ним члена его семьи.

Указанные категории военных и члены их семей имеют право также на "суточные" в случае командировки.

Также в Минобороны отмечают, что мобилизованным военным выплата дополнительной "подъемной" помощи не предусматривается. Это станет возможным при заключении контракта на прохождение службы и перемещение на новое место службы.

Выплату производят на новом месте военной службы/месте обучения в соответствии с приказом командира/начальника воинской части/учебного заведения с указанием начисленной суммы денежных выплат.

Для получения "подъемных" военнослужащий должен написать рапорт.

При необходимости командир, выдающий приказ о выплате средств, может организовать проверку достоверности информации о переезде членов семьи военного на новое место службы.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство модернизировало грантовую программу "Власна справа". В частности, максимальный размер помощи бизнесу был увеличен до 500 тыс. гривен.

Также мы писали, что украинским женщинам дадут шанс получить 1 миллион долларов. Средства выделят для реализации грантовой программы "Створюй!".

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