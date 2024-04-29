Выплаты военным на переезд — кто имеет право и какой размер в 2024 году

Помощь военным на переезд — кто и как может получить выплаты
Министерство обороны обнародовало размер выплат и порядок начисления дополнительной денежной помощи для украинских военных в 2024 году. Речь идет о выплате определенной суммы средств в случае переезда.
Об этом говорится в материалах украинского оборонного ведомства.
Помощь военным на переезд в 2024 году
Соответствующий вопрос регулирует статья 9 закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".
Как сообщают в Минобороны, такую помощь могут получить военные, которые проходят:
- военную службу по контракту;
- кадровую службу;
- военную службу по призыву.
Так называемая "подъемная" помощь оказывается военным, которые должны переехать на новое место военной службы из-за назначения, зачисления на обучение в военные учебные заведения/центры, срок которого составляет по меньшей мере шесть месяцев.
На соответствующие выплаты могут претендовать бойцы в связи с передислокацией воинской части.
Какой размер дополнительной денежной помощи
По данным Министерства, размер дополнительной материальной помощи рассчитывается по специальной формуле. А именно:
- к размеру месячной заработной платы военного прибавляют 50% зарплаты на каждого переехавшего с ним члена его семьи.
Указанные категории военных и члены их семей имеют право также на "суточные" в случае командировки.
Также в Минобороны отмечают, что мобилизованным военным выплата дополнительной "подъемной" помощи не предусматривается. Это станет возможным при заключении контракта на прохождение службы и перемещение на новое место службы.
Выплату производят на новом месте военной службы/месте обучения в соответствии с приказом командира/начальника воинской части/учебного заведения с указанием начисленной суммы денежных выплат.
Для получения "подъемных" военнослужащий должен написать рапорт.
При необходимости командир, выдающий приказ о выплате средств, может организовать проверку достоверности информации о переезде членов семьи военного на новое место службы.
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