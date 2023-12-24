Допомога ВПО 2024 — чи продовжать виплачувати гроші переселенцям до кінця воєнного стану

Переселенці на вокзалі Харкова. Фото: Salwan Georges

Внаслідок вторгнення Росії в Україну, багато українців були вимушені залишити свої рідні домівки та стати внутрішньо переміщеними особами (ВПО), перебуваючи в скрутному матеріальному положенні. Згідно з нововведеннями, що набрали чинності цього року, внутрішньо переміщені особи, які отримували допомогу до 1 серпня 2023 року, тепер можуть отримувати її до 31 січня 2024 року. З 1 лютого значна кількість переселенців може залишитися без фінансової підтримки. Проте в Уряді намагаються зберегти виплати для ВПО до кінця війни.

Про це повідомив член Комітету з прав людини Максим Ткаченко.

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Чи будуть збережені виплати переселенцям до кінця війни

За словами Ткаченка, в даний момент ведеться робота над законопроєктом, який має забезпечити збереження виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до завершення воєнного стану. Зазначено, що законопроект розробляється з метою збереження допомоги для всіх постраждалих від війни.

"З 1 лютого 2024 року, відповідно до рішення уряду, зменшиться кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримуватимуть виплати, практично на 15 разів. Велика кількість людей в уряді не усвідомлює, що ці гроші є компенсацією за житло для наших громадян. Однак перед тим, як забрати у людей ці кошти, держава повинна забезпечити їх житлом. Це питання залишається відкритим, і тому відібрати ці кошти від людей неможливо", — підкреслив він.

Максим Ткаченко також додав, що зараз на рівні парламентського контролю та координаційного штабу, триває робота над внесенням змін до урядової постанови для збереження виплат з лютого 2024 року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2024-му частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) перестане отримувати допомогу на проживання від держави. У зв'язку з цим у Міністерстві соціальної політики розробили проєкт постанови про продовження виплат для окремих категорій переселенців.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський висловився щодо допомоги українським переселенцям. Зокрема, він розповів, чи існує ризик зменшення виплат внутрішньо переміщеним особам у наступному році.