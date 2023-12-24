Помощь ВПО 2024 — продолжат ли выплачивать деньги переселенцам до конца военного положения

Переселенцы на вокзале Харькова. Фото: Salwan Georges

В результате вторжения России в Украину многие украинцы были вынуждены покинуть свои родные дома и стать внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), находясь в затруднительном материальном положении. Согласно вступившим в силу в этом году нововведениям, внутренне перемещенные лица, получавшие помощь до 1 августа 2023 года, теперь могут получать ее до 31 января 2024 года. С 1 февраля значительное количество переселенцев может остаться без финансовой поддержки. Однако в правительстве пытаются сохранить выплаты для ВПЛ до конца войны.

Об этом сообщил член Комитета по правам человека Максим Ткаченко.

Читайте также:

Будут ли сохранены выплаты переселенцам до конца войны

По словам Ткаченко, в данный момент ведется работа над законопроектом, обеспечивающим сохранение выплат для всех внутренне перемещенных лиц до завершения военного положения. Отмечено, что законопроект разрабатывается с целью сохранения помощи всем пострадавшим от войны.

"С 1 февраля 2024 года, согласно решению правительства, уменьшится количество внутренне перемещенных лиц, получающих выплаты, практически в 15 раз. Большое количество людей в правительстве не осознает, что эти деньги являются компенсацией за жилье для наших граждан. Однако перед тем, как забрать у людей эти средства государство должно обеспечить их жильем. Этот вопрос остается открытым, и поэтому отобрать эти средства от людей невозможно", — подчеркнул он.

Максим Ткаченко также добавил, что сейчас на уровне парламентского контроля и координационного штаба продолжается работа над внесением изменений в правительственное постановление для сохранения выплат с февраля 2024 года.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2024 году часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестанет получать помощь на проживание от государства. В этой связи в Министерстве социальной политики разработали проект постановления о продлении выплат для отдельных категорий переселенцев.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский высказался о помощи украинским переселенцам. В частности, он рассказал, существует ли риск уменьшения выплат внутренне перемещенным лицам в следующем году.