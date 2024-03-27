Борги за комуналку — теплоенерго надало інструкцію з реструктуризації

Гроші та комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Для українських споживачів комунальних послуг, які з різних причин накопичили борги під час війни і не мають можливості оплатити всю суму одночасно, є вихід. У такому випадку постачальники послуг можуть піти назустріч, запропонувавши скористатися правом реструктуризації заборгованості, тобто оплати частинами.

Детальну інструкцію з реструктуризації боргу оприлюднило КП "Київтеплоенерго".

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Як скористатися правом реструктуризації боргу за тепло

Для того, щоб виплачувати заборгованість частинами, можна скористатися новим онлайн сервісом від Центру комунального сервісу (ЦКС) — укладання договору реструктуризації заборгованості за допомогою кваліфікованого електронного цифрового підпису.

Це дозволить підписати угоду навіть без візиту до сервісних центрів чи перебуваючи за кордоном.

Так, щоб врегулювати заборгованість за опалення та гарячу воду, потрібно віддалено укласти договір про розстрочення боргу та її оплати частинами.

Які потрібні документи для оплати частинами

Кияни, які мають борги, можуть звернутися до Комунального концерну "Центр комунального сервісу" через месенджер у Facebook чи Skype та надіслати фото, скан-копії:

паспорт чи документ, що його замінює (заповнені сторінки)/ID-картки;

довідки про надання ідентифікаційного номеру (ІПН);

правовстановлюючого документа на житло витягу з держреєстру речових прав на нерухоме майно;

довіреності, якщо договір укладає уповноважена особа.

Для того, щоб спростити і прискорити відповідну процедуру укладення договору, Центр надає можливість клієнтам електронної форми заявки. Залишити її можна за наступним посиланням. Спеціаліст повідомить про укладення договору по телефону.

Також щодо угоди про реструктуризацію можна звернутися листом до СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" за адресою:

вул. Жилянська, 83/53.

Киянами нагадали, що сплачувати комунальні послуги можна онлайн за допомогою особистих кабінетів Київтеплоенерго та ЦКС, QR-коду на рахунку та в різних онлайн-системах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в енергопостачальній компанії Yasno створили детальну інструкцію для споживачів для відновлення електропостачання після припинення через борги. Такий механізм стане в пригоді, адже українців цьогоріч почали позбавляти доступу до послуг у рамках урядової постанови.

Також ми писали, що у 2024 році держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.