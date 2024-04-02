Выплаты безработным — что нужно знать украинцам в 2024 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Граждане Украины, не имеющие работы, могут получить компенсацию от государства. В 2024 году максимальная сумма такой помощи выросла.

Об этом говорится в материалах правительства.

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Новые суммы пособия в 2024 году

Как отмечается, согласно законодательству, во время военного положения помощь не может превышать размер минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января календарного года.

В начале года минимальная заработная плата увеличилась до 7,1 тыс. гривен, поэтому максимальный размер пособия будет составлять аналогичную сумму.

Согласно постановлению Фонда общеобязательного госсоциального страхования №60 от 14.09.2023 года, минимальный размер пособия по безработице повысили с 1 тыс. до 1,5 тыс. гривен. В 2024-м сумма не изменится.

В этом году общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может быть больше 360 календарных дней, а для граждан предпенсионного возраста — 720.

Другие выплаты в сфере занятости

В частности, выросла компенсация расходов работодателя на оплату труда работников, трудоустроенных по направлению центров занятости, до 16 тыс. грн.

Пособие по частичной безработице в расчете на одного работника или ФЛП увеличилось до 4 тыс. грн.

Максимальный размер оплаты труда за участие в общественно полезных работах вырос с 1 апреля до 12 тыс. грн в месяц.

Кроме того, в 2024 году для работодателей ввели новый вид компенсации — возмещение 50 процентов расходов, связанных с уплатой единого взноса за трудоустройство на новые рабочие места.

Что еще стоит знать

Напомним, для украинских потребителей коммунальных услуг, по разным причинам накопивших долги во время войны и не имеющих возможности оплатить всю сумму одновременно, есть выход. В таком случае поставщики услуг могут пойти навстречу, предложив воспользоваться правом реструктуризации задолженности, то есть оплаты частями.

Также мы писали, что с 1 апреля 2024 часть украинцев ждут изменения в условиях оказания государственной поддержки. Речь идет об уязвимых категориях граждан, получающих выплаты от государства.