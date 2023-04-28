Допомога з інтернет-продажів — в Україні стартувала програма для бізнесу

Група людей розробляє бізнес-план в офісі. Фото: Freepik

В Україні стартувала програма допомоги підприємцям, що постраждали від війни. Середній та малий бізнес отримає унікальні можливості та спеціальні знання для онлайн-продажу товарів упродовж усього 2023 року.

Про це повідомляють у пресслужбі організаторів.

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Деталі програми розвитку торгівлі

Як зазначається, ініціювали "Програму розвитку торгівлі для підприємців задля сприяння відновленню українських виробників і продавців товарів, що постраждали від війни" провідні експертні компанії з розвитку.

Так, у рамках програми свої послуги та експертну підтримку підприємцям нададуть OLX, lifecell, Webpromo, Visa, monobank, Ringostat, Nazovni від Міністерства закордонних справ України та Shop-Express.

Таким чином, українські виробники та продавці товарів, що постраждали від війни, отримають корисні знання для успішного здійснення онлайн-продажів товарів.

Зазначена програма є "дорожньою картою" дій та містить перелік ефективних сервісів із безплатного створення онлайн-магазину, його налаштування, налагодження, масштабування продажів, залучення нових клієнтів, зокрема й на зовнішніх ринках, вона надаватиме базу знань з інтернет-маркетингу — SEO, PPC, SMM і таргетингу. Усі сервіси будуть безкоштовні або діятимуть за спеціальними умовами для учасників програми.

Зокрема, підприємцям нададуть можливість:

відкрити магазин в інтернеті на українській платформі Shop-Express;

здійснити безкоштовний аналіз від агентства інтернет-маркетингу Webpromo;

отримати 70% знижку на розміщення та просування товарів на OLX;

експертну допомогу в управлінні бізнес-процесами та онлайн-продажами від VISA;

потрапити безплатно на навчальні лекції з інтернет-маркетингу в академії WebPromoExperts.

Вихід на міжнародні ринки

Завдяки платформі Nazovni, яку реалізує МЗС України, українці отримають допомогу з продажів на зовнішніх ринках. Зокрема, їм стануть доступні контакти потенційних партнерів за кордоном, а також план дій для початку експорту своїх товарів по всьому світу.

Як стати учасником програми

Зареєструватися і стати учасником програми можна дистанційно за посиланням. Кожному з учасників на цілий рік призначать бізнес-ментора. Він надаватиме консультації щодо роботи інтернет-магазину, супроводжуватиме комунікацію з різними спеціалістами компаній-партнерів цієї програми.

"Ми започаткували цю програму для створення потужного стимулу для українських виробників і продавців. За минулий рік український бізнес вже окреслив курс розвитку торгівлі 2023 року: сміливі зміни, оволодіння новими сферами діяльності, масштабування за будь-яких умов", — зазначив розробник програми, фундатор української платформи Shop-Express Олексій Петриченко.

Примітно, що програма розвитку торгівлі розрахована на необмежену кількість учасників. Вона підійде для всіх виробників товарів, імпортерів, гуртових і роздрібних продавців товарів офлайн, а також підприємців, які продають товари у соціальних мережах та на маркетплейсах, включно з новачками без досвіду онлайн-продажів.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року податкова система запрацює на умовах, що існували до війни. Деяких фізосіб-підприємців можуть автоматично перевести на загальну систему оподаткування.

Також ми писали, що в Україні фізособи-підприємці та наймані працівники, діяльність яких призупинилась на час перебування області в "червоній" зоні, можуть оформити одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету. Сума становить 8 тисяч гривень.