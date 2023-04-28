Помощь по интернет-продажам — в Украине стартовала программа для бизнеса

Помощь по интернет-продажам: в Украине стартовала программа для предпринимателей
В Украине стартовала программа помощи предпринимателям, пострадавшим от войны. Средний и малый бизнес получит уникальные возможности и специальные знания для продажи товаров на протяжении всего 2023 года.
Об этом сообщают в пресс-службе организаторов.
Детали программы развития торговли
Как отмечается, инициировали "Программу развития торговли для предпринимателей для содействия восстановлению украинских производителей и продавцов пострадавших от войны товаров" ведущие экспертные компании по развитию.
Так, в рамках программы свои услуги и экспертную поддержку предпринимателям предоставят OLX, lifecell, Webpromo, Visa, monobank, Ringostat, Nazovni от Министерства иностранных дел Украины и Shop-Express.
Таким образом, украинские производители и продавцы товаров, пострадавшие от войны, получат полезные знания для успешного осуществления онлайн-продаж товаров.
Указанная программа является "дорожной картой" действий и содержит перечень эффективных сервисов по бесплатному созданию онлайн-магазина, его настройке, налаживанию, масштабированию продаж, привлечению новых клиентов, в том числе и на внешних рынках, она будет предоставлять базу знаний по интернет-маркетингу — SEO, PPC SMM и таргетинг. Все сервисы будут бесплатными или будут действовать по специальным условиям для участников программы.
В частности, предпринимателям предоставят возможность:
- открыть магазин в Интернете на украинской платформе Shop-Express;
- осуществить бесплатный анализ от агентства интернет-маркетинга Webpromo;
- получить 70% скидку на размещение и продвижение товаров на OLX;
- экспертную помощь в управлении бизнес-процессами и онлайн-продажами от VISA;
- попасть бесплатно на обучающие лекции по интернет-маркетингу в академии WebPromoExperts.
Выход на международные рынки
Благодаря платформе Nazovni, которую реализует МИД Украины, украинцы получат помощь по продажам на внешних рынках. В частности, им станут доступны контакты потенциальных партнеров за рубежом, а также план действий о начале экспорта своих товаров по всему миру.
Как стать участником программы
Зарегистрироваться и стать участником программы можно дистанционно по ссылке. Каждому из участников на год назначат бизнес-ментора. Он будет давать консультации по работе интернет-магазина, сопровождать коммуникацию с разными специалистами компаний-партнеров этой программы.
"Мы положили начало этой программе для создания мощного стимула для украинских производителей и продавцов. За прошлый год украинский бизнес уже очертил курс развития торговли 2023 года: смелые изменения, овладение новыми сферами деятельности, масштабирование при любых условиях", — отметил разработчик программы, основатель украинской платформы Shop-Express Алексей Петриченко.
Примечательно, что программа развития торговли рассчитана на огромное количество участников. Она подойдет для всех производителей товаров, импортеров, оптовых и розничных продавцов товаров офлайн, а также предпринимателей, продающих товары в социальных сетях и на маркетплейсах, включая новичков без опыта онлайн-продаж.
Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года налоговая система заработает на условиях, существовавших до войны. Некоторых физлиц-предпринимателей могут автоматически перевести на общую систему налогообложения.
Также мы писали, что в Украине физлица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых приостановилась во время пребывания области в "красной" зоне, могут оформить единовременную материальную помощь из государственного бюджета. Сумма составляет 8 тысяч гривен.