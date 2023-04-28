Помощь по интернет-продажам — в Украине стартовала программа для бизнеса

Группа людей разрабатывает бизнес-план в офисе. Фото: Freepik

В Украине стартовала программа помощи предпринимателям, пострадавшим от войны. Средний и малый бизнес получит уникальные возможности и специальные знания для продажи товаров на протяжении всего 2023 года.

Об этом сообщают в пресс-службе организаторов.

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Детали программы развития торговли

Как отмечается, инициировали "Программу развития торговли для предпринимателей для содействия восстановлению украинских производителей и продавцов пострадавших от войны товаров" ведущие экспертные компании по развитию.

Так, в рамках программы свои услуги и экспертную поддержку предпринимателям предоставят OLX, lifecell, Webpromo, Visa, monobank, Ringostat, Nazovni от Министерства иностранных дел Украины и Shop-Express.

Таким образом, украинские производители и продавцы товаров, пострадавшие от войны, получат полезные знания для успешного осуществления онлайн-продаж товаров.

Указанная программа является "дорожной картой" действий и содержит перечень эффективных сервисов по бесплатному созданию онлайн-магазина, его настройке, налаживанию, масштабированию продаж, привлечению новых клиентов, в том числе и на внешних рынках, она будет предоставлять базу знаний по интернет-маркетингу — SEO, PPC SMM и таргетинг. Все сервисы будут бесплатными или будут действовать по специальным условиям для участников программы.

В частности, предпринимателям предоставят возможность:

открыть магазин в Интернете на украинской платформе Shop-Express;

осуществить бесплатный анализ от агентства интернет-маркетинга Webpromo;

получить 70% скидку на размещение и продвижение товаров на OLX;

экспертную помощь в управлении бизнес-процессами и онлайн-продажами от VISA;

попасть бесплатно на обучающие лекции по интернет-маркетингу в академии WebPromoExperts.

Выход на международные рынки

Благодаря платформе Nazovni, которую реализует МИД Украины, украинцы получат помощь по продажам на внешних рынках. В частности, им станут доступны контакты потенциальных партнеров за рубежом, а также план действий о начале экспорта своих товаров по всему миру.

Как стать участником программы

Зарегистрироваться и стать участником программы можно дистанционно по ссылке. Каждому из участников на год назначат бизнес-ментора. Он будет давать консультации по работе интернет-магазина, сопровождать коммуникацию с разными специалистами компаний-партнеров этой программы.

"Мы положили начало этой программе для создания мощного стимула для украинских производителей и продавцов. За прошлый год украинский бизнес уже очертил курс развития торговли 2023 года: смелые изменения, овладение новыми сферами деятельности, масштабирование при любых условиях", — отметил разработчик программы, основатель украинской платформы Shop-Express Алексей Петриченко.

Примечательно, что программа развития торговли рассчитана на огромное количество участников. Она подойдет для всех производителей товаров, импортеров, оптовых и розничных продавцов товаров офлайн, а также предпринимателей, продающих товары в социальных сетях и на маркетплейсах, включая новичков без опыта онлайн-продаж.

Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года налоговая система заработает на условиях, существовавших до войны. Некоторых физлиц-предпринимателей могут автоматически перевести на общую систему налогообложения.

Также мы писали, что в Украине физлица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых приостановилась во время пребывания области в "красной" зоне, могут оформить единовременную материальную помощь из государственного бюджета. Сумма составляет 8 тысяч гривен.