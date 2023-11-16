Эмиссия гривни — НБУ рассказал, удастся ли избежать печати денег в 2024-м

Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: УП

В 2023 году Национальному банку удалось остановить эмиссионное финансирование государственного бюджета, к которому прибегли во время полномасштабной войны. Вернутся ли к печати денег в будущем, будет зависеть от полноты финансовой поддержки международных партнеров.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью канадскому медиа The Globe and Mail.

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Благодаря чему удалось избежать "печати средств"

Как отметил Андрей Пышный, отказ от эмиссии гривны для покрытия дефицита бюджета стал одной из первоочередных задач после назначения на должность главы НБУ спустя восемь месяцев после начала полномасштабного российского вторжения.

Так, в прошлом году правительство привлекло около 12 млрд долларов от денежной эмиссии и еще 2,6 млрд долларов, забрав прибыль Нацбанка за 2021-22 годы.

Он отметил, что в 2023 году избежать "печати средств" удалось благодаря консолидации международной помощи, а также активизации внутреннего долгового рынка.

С этой целью Нацбанк совместно с Министерством финансов вели интенсивную работу по переговорам по финансовой помощи для покрытия бюджетного дефицита, который по прогнозам в 2023-м возрастет до беспрецедентных 29% ВВП, ведь правительство покрывает расходы войны.

В частности, финансовую поддержку оказали Международный валютный фонд (МВФ), страны "Группы семи", в том числе США, другие страны-доноры. В этом году Украина должна получить около 45 млрд долларов кредитов и грантов.

Однако власти уже обеспокоены тем, что период легкого доступа к международному финансированию может остаться в прошлом. В то время как Украина еще долго будет нуждаться в огромном финансировании, даже при условии завершения войны в 2024 году. Еще весной МВФ спрогнозировал, что в 2023-26 году дефицит внешнего финансирования Украины составит от 123,5 до 148,7 млрд. долларов. В Минфине уже предупредили, что доноры постепенно устают с приближением третьего года войны, а Соединенные Штаты переключаются на поддержку Израиля в войне.

"В этом году мы вынуждены были приложить все усилия, чтобы избежать эмиссионного финансирования. Важно, чтобы наши партнеры остались с нами и в следующем году. Международная финансовая поддержка остается для нас критически важной и будет такой еще некоторое время", — добавил Андрей Пышный.

Что еще стоит знать

По оценкам НБУ, в 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности риски реальные доходы населения будут постепенно расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики центробанка.

Также мы писали, что Международный валютный фонд недавно возобновил свои прогнозы по экономическому развитию Украины. В фонде ожидают увеличения ВВП страны на 4,5% к концу текущего года.

В ближайшие 25 лет — до 2049-го — Украина должна выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте).