Допомогу на комуналку призначать не всім — кого позбавлять субсидії

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні у травні органи Пенсійного фонду України (ПФУ) будуть масово перепризначати субсидії на житлово-комунальні послуги на неопалювальний період (з 1 травня по 30 вересня). Більшості домогосподарств допомогу на оплату послуг ЖКГ продовжать автоматично, однак частину субсидіантів її позбавлять.

Про це повідомляє пресцентр Пенсійного фонду.

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Кому потрібно звертатися за субсидією повторно

Як зазначають у ПФУ, для тих споживачів, які вже отримували допомогу під час опалювального сезону, житлові субсидії перепризначать автоматично. Проте звернутися повторно із заявою на отримання субсидій повинні:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

громадяни, які орендують житлове приміщення для проживання;

особи, які потребують призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Умови продовження права на субсидії

Звернутися за продовженням субсидії необхідно, якщо не всі зареєстровані в домогосподарстві громадяни проживають за місцем реєстрації. Субсидіанти мають надати інформацію до органів. За відсутності таких відомостей — житлову субсидію на такі послуги не призначать.

"Житлові субсидії на наступний період буде призначено на підставі отриманої шляхом обміну інформації від організацій-надавачів послуг, зокрема, про забезпеченість громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами і розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги", — повідомляють у фонді.

Хто має повернути субсидію

Українці, які не мають змоги самостійно сплатити рахунки за комуналку, отримують субсидію. При цьому деяким Громадянам, яким держава виділила гроші на оплату житлово-комунальних послуг, доведеться повернути у двох випадках.

Так, виплачені гроші попросять назад, якщо виявиться, що в заяві чи декларації членів домоволодіння була вказана недостовірна інформація, що в результаті вплинуло на встановлення права на субсидію та її розмір, і в підсумку перевищило десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Другий випадок, коли гроші треба буде віддати, стосується ситуації, коли одержувач субсидії не повідомив про обставини, що впливають на перегляд права на призначення субсидії або її суми упродовж 30 календарних днів з моменту виникнення.

Як підраховують доходи

Житлову субсидію призначають, зважаючи на доходи. Якщо призначають з початку неопалювального сезону, то для її розрахунку враховують середньомісячний сукупний дохід за третій та четвертий квартали попереднього календарного року. Пенсійні виплати враховують у розмірі нарахованої пенсії за березень цього року.

Які необхідні документи і куди подавати

Громадяни можуть подавати документи на призначення субсидій та пільг в органи ПФУ кількома способами:

особисто, звернувшись в обраний сервісний центр Пенсійного фонду;

поштою, на адресу органу ПФУ;

дистанційно — через портал електронних послуг Пенсійного фонду чи мобільний застосунок ПФУ.

уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних тергромад, центрів надання адміністративних послуг та через портал державних послуг "Дія".

Нагадаємо, в Україні влітку можуть підвищити тарифи на електроенергію, проте остаточного вердикту щодо нових цін ще немає. Водночас Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила економічно обґрунтовану вартість електрики для споживачів.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді попередили про зменшення розміру житлових субсидій, які виплатять у травні за квітень. Суми зменшаться, оскільки завершився опалювальний сезон.