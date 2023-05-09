Помощь на коммуналку назначат не всем — кого лишат субсидии

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине в мае органы Пенсионного фонда Украины будут массово переназначать субсидии на жилищно-коммунальные услуги на неотапливаемый период (с 1 мая по 30 сентября). Большинству домохозяйств помощь на оплату услуг ЖКХ продолжат автоматически, однако часть субсидиантов ее лишат.

Об этом сообщает пресс-центр Пенсионного фонда.

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Кому нужно обращаться за субсидией повторно

Как отмечают в ПФУ, для потребителей, которые уже получали помощь во время отопительного сезона, жилищные субсидии переназначат автоматически. Однако обратиться повторно с заявлением на получение субсидий должны:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

граждане, арендующие жилое помещение для проживания;

лица, нуждающиеся в назначении жилищной субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Условия продления права на субсидии

Обратиться за продлением субсидии необходимо, если не все зарегистрированные в домохозяйстве граждане проживают по месту регистрации. Субсидианты должны предоставить информацию в органы. При отсутствии таких сведений жилищную субсидию на такие услуги не назначат.

"Жилищные субсидии на следующий период будут назначены на основании полученной путем обмена информации от организаций-предоставителей услуг, в частности, об обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифам и размеру взносов/платежей на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги", — сообщают в фонде

Кто должен вернуть субсидию

Гражданам, которым государство выделило деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг, придется вернуть в двух случаях.

Так, выплаченные деньги попросят обратно, если окажется, что в заявлении или декларации членов домовладения была указана недостоверная информация, что в итоге повлияло на установление права на субсидию и ее размер, и в итоге превысило десять необлагаемых минимумов доходов граждан.

Второй случай, когда деньги нужно будет отдать, касается ситуации, когда получатель субсидии не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на назначение субсидии или ее суммы в течение 30 календарных дней с момента возникновения.

Как подсчитывают доходы

Жилищную субсидию назначают ввиду доходов. Если назначается с начала неотапливаемого сезона, то для ее расчета учитывается среднемесячный совокупный доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года. Пенсионные выплаты учитываются в размере начисленной пенсии за март этого года.

Какие необходимы документы и куда подавать

Граждане могут подавать документы на назначение субсидий и льгот в органы ПФУ несколькими способами:

лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда;

по почте, в адрес органа ПФУ;

дистанционно — через портал электронных услуг Пенсионного фонда или мобильное приложение ПФУ.

уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих тергромад, центров предоставления административных услуг и через портал государственных услуг "Дія".

Напомним, в Украине летом могут повысить тарифы на электроэнергию, однако окончательного вердикта по новым ценам еще нет. Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала экономически обоснованную стоимость электричества для потребителей.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде предупредили об уменьшении размера жилищных субсидий, которые выплатят в мае за апрель. Суммы сократятся, поскольку завершился отопительный сезон.