Пенсія у разі скорочення — ПФУ пояснив, хто має право на виплати

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про категорії осіб, які мають право на дострокову пенсію у разі скорочення з роботи. Потрібно відповідати певним умовам.

Про це йдеться у матеріалах пресслужби фонду.

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Право на пенсію у разі звільнення

Як зазначають фахівці Пенсійного фонду, деякі громадяни передпенсійного віку, котрі потрапили під скорочення, можуть претендувати на дострокові пенсійні виплати.

Така можливість передбачена для громадян, яким ще немає 60 років, а їх звільнили за скороченням штату чи у зв'язку з ліквідацією/перепрофілюванням компанії чи підприємства, де працювали. Тоді як у разі звільнення за власним бажанням такого права людина не має. Також потрібно відповідати таким вимогам:

на дату звільнення громадянину не вистачає до досягнення пенсійного віку щонайбільше півтора року;

він має мінімальний трудовий стаж, на основі якого призначають пенсію за віком (цьогоріч це мінімум 30 років);

зареєстрований у Державній службі зайнятості протягом 30 календарних днів від дня звільнення та упродовж семи календарних днів з моменту реєстрації не підшукали альтернативної роботи.

Проте відповідні норми не поширюються на громадян, звільнених з держслужби. Український закон "Про державну службу" не передбачає зниження пенсійного віку держслужбовцям.

Хто ще має право на дострокову пенсію

Раніше Пенсійний фонд розповів про категорії громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію. Це стосується жінок, які мають п'ять і більше дітей, або які мають тяжкохворих дітей.

Як зазначили у ПФУ, матерям, котрі виховали тяжкохворих дітей (яким не встановлена інвалідність) до шестирічного віку, призначають дострокову пенсію за віком. Такі громадянки можуть виходити на заслужений відпочинок у віці 50 років за умови наявності щонайменше 15 років трудового стажу. Відповідне право прописане у статті 115 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, деякі українські громадяни літнього віку отримають підвищені пенсії. Йдеться про близько 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати.

Також ми писали, що в країні є категорія людей, яка має право на забезпечену старість зі щомісячними виплатами близько 100 тисяч гривень. Такі суми отримують лише кілька тисяч українців.