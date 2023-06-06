Пенсия в случае сокращения — ПФУ объяснил, кто имеет право на выплаты

Люди пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о категориях лиц, имеющих право на досрочную пенсию при сокращении с работы. Нужно соответствовать определенным условиям.

Об этом говорится в материалах пресс-службы фонда.

Читайте также:

Право на пенсию в случае увольнения

Как отмечают специалисты Пенсионного фонда, некоторые граждане предпенсионного возраста, попавшие под сокращение, могут претендовать на досрочные пенсионные выплаты.

Такая возможность предусмотрена для граждан, которым еще нет 60 лет, а их уволили из-за сокращения штата или в связи с ликвидацией/перепрофилированием компании или предприятия, где работали. В то время как в случае увольнения по собственному желанию такого права у человека нет. Также нужно отвечать следующим требованиям:

на дату увольнения гражданину не хватает до достижения пенсионного возраста не более полутора лет;

он имеет минимальный трудовой стаж, на основе которого назначается пенсия по возрасту (в этом году это минимум 30 лет);

зарегистрированный в Государственной службе занятости в течение 30 календарных дней со дня увольнения и в течение семи календарных дней с момента регистрации не подыскали альтернативную работу.

Однако соответствующие нормы не распространяются на граждан, уволенных из госслужбы. Украинский закон "О государственной службе" не предусматривает понижения пенсионного возраста госслужащим.

Кто еще имеет право на досрочную пенсию

Ранее Пенсионный фонд рассказал о категориях граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Это касается женщин, имеющих пять и более детей, или имеющих тяжелобольных детей.

Как отметили в ПФУ, матерям, воспитавшим тяжелобольных детей (которым не установлена инвалидность) до шестилетнего возраста, назначают досрочную пенсию по возрасту. Такие гражданки могут выходить на заслуженный отдых в возрасте 50 лет при наличии не менее 15 лет трудового стажа. Такое право прописано в статье 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, некоторые украинские граждане пожилого возраста получат повышенные пенсии. Речь идет о около 600 тысячах пенсионеров, которые продолжают работать.

Также мы писали, что в стране есть категория людей, имеющих право на обеспеченную старость с ежемесячными выплатами около 100 тысяч гривен. Такие суммы получают всего несколько тысяч украинцев.