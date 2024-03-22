Тарифи на послуги ЖКГ — як платити менше без пільг

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні певні категорії громадян мають право на пільги на житлово-комунальні послуги, що дозволяє сплачувати менші суми в платіжках. Проте є ще один спосіб, як не переплачувати.

Про це йдеться у матеріалах Кабінету міністрів.

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Як випливає з розпорядження уряду, українці можуть платити значно менше за електричну енергію. Так, в Україні вже майже рік діє єдиний тариф на електрику у розмірі 2,64 грн за кіловат-годину. Також зросла вартість розподілу від 25% до 50%.

Раніше діяли два "соціальні" для населення та один ринковий тариф для українського бізнесу. Ті побутові споживачі, які використовували на місяць менше 250 кВт-год, платили 1,44 грн за кВт-год, а хто більше цього обсягу — 1,68 грн за кВт-год. Проте з червня 2023 року від таких правил відмовились, запровадивши єдиний тариф незалежно від спожитого обсягу електроенергії.

Таке підвищення на 70% та новації багатьом вдарили по кишені, тому очікувано зросла кількість прохачів субсидій на комунальні послуги. Однак, уряд залишив ще один вихід, як платити менше. Йдеться про перехід на багатотарифний облік: двозонний чи тризонний тариф.

За таких умов вартість електроенергії залежить від часу споживання. Тобто у пікові години ціна буде за повним тарифом, а в не пікові — за суттєво зниженим.

Двозонний тариф:

у період з 7:00 до 23:00 — 2,64 грн за кіловат-годину (повний тариф);

у період з 23:00 до 7:00 — 1,32 грн за кіловат-годину (50% від повного тарифу).

Тризонний тариф:

у період з 23:00 до 7:00 — 1,06 грн за кіловат-годину (40% від повного тарифу);

у період з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00 — 2,64 грн за кіловат-годину (повний тариф);

у період з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 — 3,96 грн за кіловат-годину (150% від повного тарифу).

Як перейти на доступні тарифи

Для того, щоб перейти на доступні тарифи, потрібно зайти на платформу "Персональний кабінет" та подати заяву на сайті місцевого обленерго. Після чого споживачеві на вказану електронну пошту має надійти рахунок за оплату переходу на новий тарифний облік.

Громадянин має здійснити оплату. Тривалість процесу переведення на багатотарифний облік — близько двох тижнів.

Окрім того, споживачі можуть звернутися особисто до Центру обслуговування клієнтів у своєму місті чи за місцем проживання в міський/обласний район електромереж.

Варто зауважити, що в Україні діє мораторій на підвищення деяких комунальних тарифів під час воєнного стану. Він стосується газу, гарячої води та опалення, і не поширюється на електроенергію та холодну воду. З огляду на це, тарифи можуть підвищити, будь-якої миті, тому для убезпечення від переплат, громадяни можуть вже зараз перейти на багатотарифний облік. Для цього потрібно придбати спеціальний лічильник.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.

Також ми писали, що в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.