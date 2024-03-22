Тарифы на услуги ЖКХ — как платить меньше без льгот

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине определенные категории граждан имеют право на льготы на жилищно-коммунальные услуги, что позволяет уплачивать меньшие суммы в платежках. Однако есть еще один способ, как не переплачивать.

Об этом говорится в материалах Кабинета министров.

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Как следует из распоряжения правительства, украинцы могут платить значительно меньше за электрическую энергию. Так, в Украине уже почти год действует единый тариф на электричество в размере 2,64 грн за киловатт-час. Также возросла стоимость распределения от 25 до 50%.

Ранее действовали два "социальных" для населения и один рыночный тариф для украинского бизнеса. Те бытовые потребители, которые использовали в месяц менее 250 кВт-ч, платили 1,44 грн за кВт-ч, а кто больше этого объема — 1,68 грн за кВт-ч. Однако с июня 2023 года от таких правил отказались, введя единый тариф независимо от потребленного объема электроэнергии.

Такое повышение на 70% и новации многим ударили по карману, поэтому возросло количество просителей субсидий на коммунальные услуги. Однако правительство оставило еще один выход, как платить меньше. Речь идет о переходе на многотарифный учет: двухзонный или трехзонный тариф.

В таких условиях стоимость электроэнергии зависит от времени потребления. То есть в пиковые часы цена будет по полному тарифу, а в не пиковые — по существенно сниженному.

Двухзонный тариф:

в период с 7:00 до 23:00 — 2,64 грн за киловатт-час (полный тариф);

в период с 23:00 до 7:00 — 1,32 грн за киловатт-час (50% от полного тарифа).

Трехзонный тариф:

в период с 23:00 до 7:00 — 1,06 грн за киловатт-час (40% от полного тарифа);

в период с 7:00 до 8:00 и с 11:00 до 20:00 — 2,64 грн за киловатт-час (полный тариф);

в период с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — 3,96 грн за киловатт-час (150% от полного тарифа).

Как перейти на доступные тарифы

Чтобы перейти на доступные тарифы, нужно зайти на платформу "Персональный кабинет" и подать заявление на сайте местного облэнерго. После этого потребителю на указанную электронную почту должен поступить счет за оплату перехода на новый тарифный учет.

Гражданин должен произвести оплату. Продолжительность процесса перевода на многотарифный учет — около двух недель.

Кроме того, потребители могут обратиться лично в Центр обслуживания клиентов в своем городе или по месту жительства в городской/областной район электросетей.

Следует отметить, что в Украине действует мораторий на повышение некоторых коммунальных тарифов во время военного положения. Он касается газа, горячей воды и отопления и не распространяется на электроэнергию и холодную воду. Учитывая это, тарифы могут повыситься в любой момент, поэтому для защиты от переплат граждане могут уже сейчас перейти на многотарифный учет. Для этого нужно прибрести специальный счетчик.

Что еще нужно знать

Напомним, с 1 апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.

Также мы писали, что в Украине льготные тарифы на газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.