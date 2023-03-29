Довоенные налоги и проверки бизнеса — какие еще изменения ожидаются с июля

Стране не хватает доходов от налоговых поступлений

В Украине с 1 июля 2023 года намерены вернуть правила Налоговой системы, действовавшие до войны. Стране не хватает доходов от налоговых поступлений.

О такой необходимости рассказал глава Финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в эфире телемарафона "Единые новости".

Возврат проверок и штрафов

Как подчеркнул чиновник, необходимость функционирования старой системы в виде налоговых проверок и штрафов важна, ведь бюджет во время войны существенно недополучил доходов. Расходы превышали поступления.

"В среднем в месяц собираем налогов 80 млрд гривен, а на войну мы тратили 130 млрд гривен. То есть, остальные мы собираем за счет заимствований, облигаций. Наши партнеры не дают денег на безопасность и оборону, это те деньги, которые мы должны собирать внутри страны", — объяснил он.

Речь идет об отмене 2% налога с оборота, введенного весной прошлого года. Он стал альтернативой общей системе налогообложения.

"Мы считаем, что он сыграл свою роль и соглашаемся с МВФ, что его сейчас нужно отменять с 1 июля", — отметил Гетманцев.

Также речь идет о возобновлении документальных проверок на территориях, где не ведутся боевые действия, и возобновлении наказаний за невыполнение налоговых обязанностей на тех территориях, где спокойно.

"Собственно этим и приводится система налоговая к тому состоянию, тем правилам, которые существовали в мирное время до начала активной фазы войны", — добавил глава комитета.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, выехавшие за границу и получавшие помощь от международных благотворительных организаций или правительств государств, должны задекларировать свои доходы за 2022 год. Однако это касается не всех беженцев.

В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством. Речь идет о стандарте CRS.