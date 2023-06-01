Е-резидентство в Украине — правительство утвердило черный список FATF стран

Человек работает удаленно за компьютером. Фото: Unplush

Украинское правительство обновило черный и серый списки FATF государств, гражданам которых запрещается становиться электронными резидентами. В частности, запрет распространяется на страну-агрессорку — Россию.

О таком решении идет речь на официальном сайте Кабинета министров Украины (КМУ).

Читайте также:

Черный и серый списки FATF

Согласно принятому постановлению, определяющему основания для отказа в получении гражданами разных государств статуса е-резидента, списки FATF расширили. Речь идет о странах, в отношении которых действуют усиленные меры проверок или контрмеры для защиты международной финансовой системы от риска отмывания средств, финансирования терроризма.

В список стран, граждане которых могут приобрести статус е-резидента не включается РФ.

В "серый" список FATF внесли: Албанию, Барбадос, Буркина Фасо, Камбоджу, Каймановы острова, Демократическую Республику Конго, Гибралтар, Гаити, Ямайку, Иорданию, Мали, Марокко, Мозамбик, Панаму, Филиппины, Сенегал, Танзанию, Турцию, Уганду, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен.

В "черном списке": КНДР, Мьянма, Иран.

Е-резидентство в Украине

В прошлом году в Украине был введен институт электронных резидентов. Был принят закон, предусматривавший такой механизм получения статуса е-резидента:

1) Регистрацию на портале или в приложении "Дія", финансовую и проверку безопасности;

2) В случае успешной проверки лицу предоставляют статус е-резидента. Он становится плательщиком налога третьей группы и получает е-подпись;

3) Он сможет дистанционно открывать счета в банке, а финучреждение с таким счетом станет налоговым агентом е-резидента.

Закон позволит иностранным IT-специалистам становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет онлайн.

Электронные резиденты будут платить 5% доходов, если оборот не будет превышать лимитов для третьей группы ФЛП и 15% больше лимита.

Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года налоговая система заработает на условиях, существовавших до войны. Некоторые физлица-предприниматели могут автоматически перевести на общую систему налогообложения.

Украинская государственная налоговая служба вскоре получит доступ к банковским счетам граждан. В этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Европейского Союза (ЕС).