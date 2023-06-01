Е-резидентство в Украине — правительство утвердило черный список FATF стран

Е-резидентство в Украине: правительство обновило черный список FATF стран
Украинское правительство обновило черный и серый списки FATF государств, гражданам которых запрещается становиться электронными резидентами. В частности, запрет распространяется на страну-агрессорку — Россию.
О таком решении идет речь на официальном сайте Кабинета министров Украины (КМУ).
Черный и серый списки FATF
Согласно принятому постановлению, определяющему основания для отказа в получении гражданами разных государств статуса е-резидента, списки FATF расширили. Речь идет о странах, в отношении которых действуют усиленные меры проверок или контрмеры для защиты международной финансовой системы от риска отмывания средств, финансирования терроризма.
В список стран, граждане которых могут приобрести статус е-резидента не включается РФ.
В "серый" список FATF внесли: Албанию, Барбадос, Буркина Фасо, Камбоджу, Каймановы острова, Демократическую Республику Конго, Гибралтар, Гаити, Ямайку, Иорданию, Мали, Марокко, Мозамбик, Панаму, Филиппины, Сенегал, Танзанию, Турцию, Уганду, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен.
В "черном списке": КНДР, Мьянма, Иран.
Е-резидентство в Украине
В прошлом году в Украине был введен институт электронных резидентов. Был принят закон, предусматривавший такой механизм получения статуса е-резидента:
1) Регистрацию на портале или в приложении "Дія", финансовую и проверку безопасности;
2) В случае успешной проверки лицу предоставляют статус е-резидента. Он становится плательщиком налога третьей группы и получает е-подпись;
3) Он сможет дистанционно открывать счета в банке, а финучреждение с таким счетом станет налоговым агентом е-резидента.
Закон позволит иностранным IT-специалистам становиться предпринимателями в Украине и платить налоги в госбюджет онлайн.
Электронные резиденты будут платить 5% доходов, если оборот не будет превышать лимитов для третьей группы ФЛП и 15% больше лимита.
Напомним, в Украине с 1 июля 2023 года налоговая система заработает на условиях, существовавших до войны. Некоторые физлица-предприниматели могут автоматически перевести на общую систему налогообложения.
Украинская государственная налоговая служба вскоре получит доступ к банковским счетам граждан. В этом году в Украине стартует автоматический обмен финансовой и налоговой информацией с налоговыми странами Европейского Союза (ЕС).