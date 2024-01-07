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Економіка-2024 — як зміняться ціни та що буде з інфляцією цього року

7 січня 2024 10:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Як змінятьця ціни у 2024 році — до чого готуватися українцям цього року
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У 2024 році ціни будуть зростати швидше, ніж це було у 2023 році. Проте, незважаючи на воєнні ризики, інфляція, за прогнозами економістів, залишиться на відносно низькому рівні.

Про це йдеться в огляді інфляції Міністерства економіки України.

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У огляді сказано, що в разі відсутності форс-мажору можна очікувати подовження тренду низької інфляції на початку 2024 року, хоча загальний показник, ймовірно, буде трошки вищим, ніж у попередньому році.

Листопад 2023 року відзначився сповільненням споживчої інфляції до 0,5% за місяць і 5,1% у річному розрахунку. Це розглядається як вражаюче низькі показники, особливо з урахуванням ведення країни у воєнний час.

"Такий тренд сформувався завдяки стабільній загалом пропозиції товарів і послуг, яка наразі органічно поєднується з поточними тенденціями поступового зростання попиту в економіці, пов'язаними із загальним процесом відновлення", — зазначили у Мінекономіки.

Міністерство вказало на стабільну пропозицію товарів і послуг, яка сприяє цьому тренду, а також поступовому відновленню економіки через зростання попиту. З іншого боку, військові події продовжують гальмувати економічний розвиток, що призводить до дефіциту робочої сили та масових міграцій.

Масштабні знищення виробничих потужностей через бойові дії також залишають свій відбиток. На тлі високих безпекових ризиків та невизначеності щодо фінансування на 2024 рік, умови створюються для збільшення волатильності цін і, в кінцевому рахунку, прискорення інфляційних процесів в Україні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Торгово-промисловій палаті України попереджають про непросту ситуацію у 2024 році. Низка продуктів стануть дефіцитними, а ціни — захмарними.

Також ми писали про те, що в Україні до кінця опалювального сезону не планують підвищувати житлово-комунальні тарифи. Однак з 1 січня 2024 року суми у платіжках прийдуть більші порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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