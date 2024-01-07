Как изменят цены в 2024 году — к чему готовиться украинцам в этом году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году цены будут расти быстрее, чем это было в 2023 году. Однако, несмотря на военные риски, инфляция, по прогнозам экономистов, останется на относительно низком уровне.

Об этом говорится в обзоре инфляции Министерства экономики Украины.

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В обзоре говорится, что в случае отсутствия форс-мажора можно ожидать удлинения тренда низкой инфляции в начале 2024 года, хотя общий показатель, вероятно, будет немного выше, чем в предыдущем году.

Ноябрь 2023 года отметился замедлением потребительской инфляции до 0,5% в месяц и 5,1% в годовом расчете. Это рассматривается как поразительно низкие характеристики, в особенности на базе ведения страны в военное время.

"Такой тренд сформировался благодаря стабильному в целом предложению товаров и услуг, которое в настоящее время органично сочетается с текущими тенденциями постепенного роста спроса в экономике, связанными с общим процессом обновления", — отметили в Минэкономики.

Министерство указало на стабильное предложение товаров и услуг, способствующее этому тренду, а также постепенному восстановлению экономики из-за роста спроса. Не смотря на это, военные действия продолжают тормозить экономическое развитие, что приводит к дефициту рабочей силы и массовым миграциям.

Масштабные уничтожения производственных мощностей из-за боевых действий также влияют. На фоне высоких рисков безопасности и неопределенности по финансированию на 2024 год, условия создаются для увеличения волатильности цен и, в конечном счете, для ускорения инфляционных процессов в Украине.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Торгово-промышленной палате Украины предупреждают о непростой ситуации в 2024 году. Ряд продуктов станут дефицитными, а цены — заоблачными.

Также мы писали о том, что в Украине до конца отопительного сезона не планируют повышать жилищно-коммунальные тарифы. Однако с 1 января 2024 года суммы в платежках придут большие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.