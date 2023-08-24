Каковы достижения и потери экономики Украины за 32 года независимости

Независимой Украине – 32 года! Фото: google.com

32 года Украина выстраивает свою независимую экономику. Этот путь до сих пор не был легок и не обещает быть таким в будущем.

После обретения Украиной независимости из хаоса постсоветского транзита и сегментированной экономики бывшей республики СССР постепенно образовалась целостная устойчивая национальная экономика независимой страны. Создание каждого из ее элементов — это история достижений и потерь.

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О ключевых достижениях и упущенных шансах Украины на этом пути Новини.LIVE рассказали ведущие отечественные экономисты.

Ярослав Жалило, замдиректора Национального института стратегических исследований

Ярослав Жалило

Экономические достижения

Ключевым достижением экономики независимого государства стало формирование устойчивого предпринимательского сектора, прежде всего малого бизнеса, являющегося основой рыночной экономики. Этот сектор стал одной из опор устойчивости в период полномасштабной войны.

В стране создана технологически совершенная банковская система, которая качественно и оперативно обеспечивает электронные платежи и позволяет динамично развивать безналичное обращение денег.

На основе высокого уровня открытости сформирован современный агропроизводственный сектор. Украина занимает существенное место в глобальной торговле разными видами агропродукции.

Проведена децентрализация бюджетных отношений, ориентированная на увеличение собственной финансовой базы громад.

Стремительными темпами развивается цифровизация коммуникаций между бизнесом, бизнесом и государством.

Значимость этих достижений трудно переоценить. Они стали краеугольными камнями устойчивости экономики и страны в целом во время войны.

Экономические потери

За 32 года независимости Украина пережила несколько периодов экономических потерь: трансформационный кризис 1991-1998-го, мировой кризис 1998-1999, российскую агрессию 2014-2015 годов, коронакризис 2020-го и полномасштабную войну, которая продолжается с февраля 2022 года. Каждый раз экономика несла ощутимые потери.

Чего не удалось достичь и что пошло не так?

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В начале становления экономики независимой Украины произошло формирование олигархической структуры базовых секторов экономики. Это затормозило структурные экономические изменения и становление современных основ конкурентоспособности.

Агропроизводственный сектор сформировался на основе крупномасштабного экспортоориентированного земледелия, являющегося неоптимальным использованием природного и человеческого ресурса.

Из-за неинклюзивности экономической модели сужаются возможности трудоустройства и тормозится рост заработков, что приводит к значительной трудовой миграции из страны. Это также приводит к региональной неравномерности уровней экономического развития.

Банковская система благодаря платежному совершенству концентрирует значительный финансовый ресурс, однако очень слабо работает для финансирования экономики. Это тормозит структурные изменения и рост.

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И, к сожалению, сохраняются значительные уровни теневой экономики и коррупции.

Михайло Колиснык, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine

Михайло Колиснык

Экономические достижения

Одним из важнейших экономических достижений времен независимости Украины стал переход на рыночные механизмы функционирования экономики. В то время как в СССР действовала административно-командная экономика, Украина одновременно с провозглашением независимости де-факто декларировала рыночный путь развития экономики. Это принципиально меняло весь механизм функционирования экономики.

Без преувеличения эпохальным событием стала приватизация. Можно критиковать ее, говорить о недостатках, о том, что она происходила не так, как должно быть. Но государство преимущественно является неэффективным собственником. В результате приватизации активы, перешедшие в частную собственность, начали работать гораздо эффективнее.

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Результатом взвешенной монетарной и денежной политики государства стала стабилизация экономики и реформирование банковской системы. Украинцы поняли, что печатать деньги нельзя, а центробанк научился регулировать курс национальной валюты с помощью учетных ставок и валютных интервенций.

Признание экономических достижений Украины — плотная интеграция в мировые экономические процессы. Фактически за эти свои достижения Украина сейчас платит очень высокую цену.

Украине приходится отвоевывать свою независимость. Фото: google.com

Еще в 1992 году Украина начала успешное сотрудничество с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

В 2008 году Украина стала полноправным членом Всемирной торговой организации.

В 2014 году было подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

А 23 июня 2023 года, во время широкомасштабной войны с Россией, Украина получила статус кандидата в члены ЕС.

Очередным достижением стала реформа энергетического сектора, в результате которой Украина смогла избавиться от зависимости от импорта российского газа. Правда, минусом является тот факт, что пока тарифы утверждаются на нерыночных условиях. Так, в тарифе на электроэнергию есть часть, которую потребитель должен платить в качестве инвестиций в развитие энергетической инфраструктуры. В то время как это должен делать инвестор в энергетические активы.

После долгих перепетий была принята земельная реформа.

В Украине развился достаточно сильный IT-кластер.

Украина остается мировой житницей.

А в течение последних 1,5-2 лет Украина совершила отдельные технологические рывки в развитии военных технологий.

Экономические потери

На фоне безоговорочных экономических достижений Украина остается страной с высокой коррумпированностью всех сфер жизни. Коррупция создает фактически дополнительное налогообложение экономики и делает ее функционирование невероятно обремененным.

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Большой проблемой Украины является политическая нестабильность, влияющая на экономическую жизнь. С одной стороны, гигантским политическим позитивом является главенство демократии в стране. Но, с другой стороны, 30 лет в Украине была не просто оппозиция к демократическим процессам, а оппозиция откровенно враждебных сил, представлявших интересы России.

Проблемы с налоговой системой остаются нерешенными. Они являются частью более широкой проблемы: чиновники до сих пор считают, что бизнес — враг, который обязан кормить правительство. В то же время правительство не чувствует себя обязанным перед гражданами, являющимися налогоплательщиками. Проблема проявляется, в частности, в администрировании налогов.

Администрирование налогов — давняя головная боль для бизнеса. Фото: google.com

Большой бедой Украины остается коррумпированность судебной системы. Более того, люстрация судей времен Революции Достоинства не привела к ожидаемым результатам. Судьи в очередной раз всех переиграли. Это, в частности, одна из проблем, из-за которой украинские беженцы могут не захотеть возвращаться в Украину после нашей победы. А это будет иметь свои последствия для экономики страны.

Серьезная проблема украинской экономики — отток мозгов, из-за чего у Украины есть существенная проблема с трудовыми ресурсами.

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Полномасштабная война, оккупация и аннексия Россией части территорий Украины, потери производственной и в частности энергетической инфраструктуры в результате российских ракетных атак усугубили системные проблемы украинской экономики. Сейчас перед экономикой Украины стоят фундаментальные вызовы, от преодоления которых будет зависеть само выживание Украины как национального государства.

N.B. О некоторых из упомянутых событий украинской экономической истории автору любезно напомнил искусственный интеллект.

Владимир Дубровский, старший экономист центра социально-экономических исследований CASE Украина

Владимир Дубровский

Экономические достижения

Самое главное достижение — Украина состоялась как экономически самостоятельное государство, избавившись от зависимости от российского рынка и энергоносителей.

Украине удалось построить хоть и не совершенную, но преимущественно рыночную экономику. Проведена приватизация. Абсолютное большинство предприятий находятся в системе рыночных отношений. Правда, речь идет именно о количестве предприятий, потому что если анализировать объем производимой продукции и динамику ВВП, то тут есть проблемы.

Создана прослойка среднего, или креативного класса. По крайней мере, до большой войны она росла. Эта прослойка характеризуется относительной свободой, независимостью. Это самая главная характеристика среднего класса в Украине. К примеру, в СССР такой общественной прослойки в принципе не было. А сейчас около 30% населения Украины — креативный класс. Он политически и общественно активен. Это то, чего практически нет в России.

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Хотя еще не завершена, но в значительной степени произошла структурная перестройка экономики. При СССР структура украинской экономики абсолютно не соответствовала конкурентным преимуществам Украины.

Происходит активное развитие креативных отраслей, в первую очередь IT. Хотя сосредотачиваться только на сфере IT не стоит. Потому что невозможно точно определить, какие именно отрасли в будущем могут "выстрелить".

Потери

Самой главной потерей Украины времен Независимости можно считать утрату человеческого капитала.

А еще мы утратили иллюзии. Но это, скорее, не потеря, а достижение, которое далось нам дорогой ценой. Главное — сделать правильные выводы и не упустить очередной шанс!