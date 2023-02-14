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Експерт оцінив ймовірність отримання Україною коштів від МВФ в 2023 році

14 лютого 2023 19:58
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Чи отримає Україна кредит від МВФ в 2023 році
Західна фінансова підтримка надзвичайно важлива для України
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Ймовірність затвердження нової програми фінансування від МВФ для України в 2023 році є дуже високою.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

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"В умовах війни, політичної та фінансової підтримки України західною коаліцією стандартні умови надання кредитів Міжнародним валютним фондом, які можна сформулювати, як "гроші — за реформи" трансформуються в "гроші — на перемогу", — констатує фінансист

Без західної підтримки, без грошей від західних держав та міжнаціональних інституцій, таких як МВФ, Світовий банк, Євросоюз, Україні просто не вижити економічно і фінансово.

Швидше за все вимоги, які традиційно ставить МВФ для надання своїх кредитів, для України в умовах війни будуть послаблені. І гроші ми отримаємо.

"Врешті-решт західна коаліція не дасть нам фінансово пропасти, бо поразка України на фінансовому фронті буде великою поразкою для наших західних партнерів. Тому гроші для України будуть", — переконаний фінансист.

І все ж попри те, що в умовах війни Фонд може свідомо "закрити очі" на деякі проблеми з виконанням Україною своїх зобов’язань в рамках попередніх програм співробітництва, Україна має продовжувати демонструвати поступ в реалізації домовленостей щодо реформ.

Нагадаємо, у понеділок, 13 лютого, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду моніторингової програми за участю ради директорів МВФ.

Міністерство фінансів України розраховує швидко домовитися з Фондом про нову кредитну програму після нинішньої моніторингової та почати отримувати фінансування уже з другого кварталу 2023 року.

В МВФ оцінили, скільки коштів потребує економіка України в 2023 році. Йдеться про суму від 40 до 48 млрд доларів фінансової допомоги.
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Про те, чи отримає Україна гроші від МВФ в 2023 році — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

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