Чи отримає Україна кредит від МВФ в 2023 році

Західна фінансова підтримка надзвичайно важлива для України

Ймовірність затвердження нової програми фінансування від МВФ для України в 2023 році є дуже високою.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

"В умовах війни, політичної та фінансової підтримки України західною коаліцією стандартні умови надання кредитів Міжнародним валютним фондом, які можна сформулювати, як "гроші — за реформи" трансформуються в "гроші — на перемогу", — констатує фінансист

Без західної підтримки, без грошей від західних держав та міжнаціональних інституцій, таких як МВФ, Світовий банк, Євросоюз, Україні просто не вижити економічно і фінансово.

Швидше за все вимоги, які традиційно ставить МВФ для надання своїх кредитів, для України в умовах війни будуть послаблені. І гроші ми отримаємо.

"Врешті-решт західна коаліція не дасть нам фінансово пропасти, бо поразка України на фінансовому фронті буде великою поразкою для наших західних партнерів. Тому гроші для України будуть", — переконаний фінансист.

І все ж попри те, що в умовах війни Фонд може свідомо "закрити очі" на деякі проблеми з виконанням Україною своїх зобов’язань в рамках попередніх програм співробітництва, Україна має продовжувати демонструвати поступ в реалізації домовленостей щодо реформ.

Нагадаємо, у понеділок, 13 лютого, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду моніторингової програми за участю ради директорів МВФ.

Міністерство фінансів України розраховує швидко домовитися з Фондом про нову кредитну програму після нинішньої моніторингової та почати отримувати фінансування уже з другого кварталу 2023 року.

В МВФ оцінили, скільки коштів потребує економіка України в 2023 році. Йдеться про суму від 40 до 48 млрд доларів фінансової допомоги.

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Про те, чи отримає Україна гроші від МВФ в 2023 році — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE