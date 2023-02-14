Получит ли Украина кредит от МВФ в 2023 году

Западная финансовая поддержка чрезвычайно важна для Украины

Вероятность утверждения новой программы финансирования от МВФ для Украины в 2023 году очень высока.

Об этом в комментарии для Новини.Live заявил основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

"В условиях войны, политической и финансовой поддержки Украины западной коалицией стандартные условия предоставления кредитов Международным валютным фондом, которые можно сформулировать как "деньги — за реформы" трансформируются в "деньги — на победу", — констатирует финансист.

Без западной поддержки, без денег от западных государств и межнациональных институтов, таких как МВФ, Всемирный банк, Евросоюз, — Украине просто не выжить экономически и финансово.

Скорее всего требования, традиционно предъявляемые МВФ для предоставления своих кредитов, для Украины в условиях войны будут ослаблены. И деньги мы получим.

"В конце концов, западная коалиция не даст нам финансово пропасть, потому что поражение Украины на финансовом фронте будет большим поражением для наших западных партнеров. Поэтому деньги для Украины будут", — убежден финансист.

И все же, несмотря на то, что в условиях войны Фонд может сознательно "закрыть глаза" на некоторые проблемы с выполнением Украиной своих обязательств в рамках предыдущих программ сотрудничества, Украина должна продолжать демонстрировать продвижение в реализации договоренностей относительно реформ.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру мониторинговой программы с участием совета директоров МВФ.

Министерство финансов рассчитывает быстро договориться с Фондом о новой кредитной программе после нынешней мониторинговой и начать получать финансирование уже со второго квартала 2023 года.

В МВФ оценили, сколько средств требует экономика Украины в 2023 году. Речь идет о сумме от 40 до 48 млрд долларов финансовой помощи.

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О том, получит ли Украина деньги от МВФ в 2023 году, читайте в авторском материале Новини.LIVE