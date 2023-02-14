Куди підуть гроші від МВФ в 2023 році

Кошти МВФ можуть піти в державний бюджет

Гроші від МВФ, в разі їх отримання Україною в 2023 році, можуть піти не Національному банку, як це відбувається зазвичай, а на потреби державного бюджета, як це вже було в історії взаємовідносин України з Фондом, зокрема вперше — в 2008 році під час світової фінансово-економічної кризи.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив економічний експерт Борис Кушнірук.

Зараз гроші Україні надаються, в першу чергу, задля того, щоб вона вистояла у війні з росією. І лише в другу чергу — задля реформ в Україні, що було основною умовою з боку Міжнародного валютного фонду в мирні часи, зазначає експерт.

Протягом всієї історії співробітництва з МВФ наша держава ще жодного разу не отримала від Фонду всі обіцяні транші кредитів через неготовність України виконувати взяті на себе зобов’язання щодо реформ.

На жаль, саме війна може стати прецедентом, коли Україна отримає від Фонду небачені досі гроші, та ще й в повному обсязі.

Нагадаємо, у понеділок, 13 лютого, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду моніторингової програми за участю ради директорів МВФ.

Міністерство фінансів України розраховує швидко домовитися з Фондом про нову кредитну програму після нинішньої моніторингової та почати отримувати фінансування уже з другого кварталу 2023 року.

В МВФ оцінили, скільки коштів потребує економіка України в 2023 році. Мова йде про суму від 40 до 48 млрд доларів фінансової допомоги.

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Про те, чи отримає Україна гроші від МВФ в 2023 році — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE