Куда пойдут деньги от МВФ в 2023 году

Эксперт объяснил, куда могут пойти деньги от кредита МВФ для Украины в 2023 году
Деньги от МВФ, в случае их получения Украиной в 2023 году, могут пойти не Национальному банку, как это происходит обычно, а на нужды государственного бюджета, как это уже было в истории взаимоотношений Украины с Фондом, в частности, впервые — в 2008 году во время мирового финансово-экономического кризиса.
Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.
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Сейчас деньги Украине предоставляются в первую очередь для того, чтобы она выстояла в войне с россией. И только во вторую очередь — для реформ в Украине, что являлось основным условием со стороны Международного валютного фонда в мирное время, отмечает эксперт.
В течение всей истории сотрудничества с МВФ наше государство еще ни разу не получило от Фонда все обещанные транши кредитов из-за неготовности Украины выполнять взятые на себя обязательства по реформам.
К сожалению, именно война может стать прецедентом, когда Украина получит от Фонда до сих пор невиданные деньги, да еще и в полном объеме.
Напомним, в понедельник, 13 февраля, миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру мониторинговой программы с участием совета директоров МВФ.
Министерство финансов рассчитывает быстро договориться с Фондом о новой кредитной программе после нынешней мониторинговой и начать получать финансирование уже со второго квартала 2023 года.
В МВФ оценили, сколько средств требует экономика Украины в 2023 году. Речь идет о сумме от 40 до 48 млрд долларов финансовой помощи.
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О том, получит ли Украина деньги от МВФ в 2023 году, читайте в авторском материале Новини.LIVE