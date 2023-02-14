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Експерт пояснив, навіщо Україні новий кредит МВФ

14 лютого 2023 19:44
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Навіщо Україні новий кредит МВФ
Кредит від МВФ — своєрідна страховка для України
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Запуск нової кредитної програми з МВФ є дуже бажаним для України, навіть якщо обіцяні надходження кредитів та грантів від західних партнерів були би достатніми для покриття потреб у фінансуванні бюджету в 2023 році.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

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За його словами, співпрацю з МВФ варто розглядати як певну страховку на випадок несприятливого розвитку ситуації та зростання потреб у зовнішньому фінансуванні. Наприклад, це може бути страховка на випадок, якщо витрати на фінансування армії доведеться суттєво збільшити, або ж надходження окремих складових доходів державного бюджета виявляться нижчими за заплановані. У такому випадку МВФ може гнучко зреагувати та підлаштувати програму під потреби України.

"Думаю, запуск кредитної програми до кінця першого півріччя 2023 року дуже високо ймовірний. Проте навряд чи зараз є повна ясність щодо того, яким може бути потенційний розмір кредиту і його частка саме на поточний рік", — зазначає експерт. 

Швидше за все, обсяги допомоги Фонду Україні будуть визначатися навесні і залежатимуть від того, які суми кредитів та грантів будуть обіцяні іншими іноземними партнерами, а також оціненими потребами у фінансуванні державного бюджету саме в момент проведення такої оцінки. 

Дуже ймовірно, що, на відміну від 2022 року, нові надходження кредитів від МВФ в 2023 році значно перевищуватимуть обсяги погашень Україною кредитів цій організації.

Нагадаємо, у понеділок, 13 лютого, місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду моніторингової програми за участю ради директорів МВФ.

Міністерство фінансів України розраховує швидко домовитися з Фондом про нову кредитну програму після нинішньої моніторингової та почати отримувати фінансування уже з другого кварталу 2023 року.

В МВФ оцінили, скільки коштів потребує економіка України в 2023-му році. Мова йде про суму від 40 до 48 млрд доларів фінансової допомоги.
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Про те, чи отримає Україна гроші від МВФ в 2023 році — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

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