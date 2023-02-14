Зачем Украине новый кредит МВФ

Кредит от МВФ – своеобразная страховка для Украины

Запуск новой кредитной программы с МВФ очень желателен для Украины, даже если обещанные поступления кредитов и грантов от западных партнеров были бы достаточными для покрытия потребностей в финансировании бюджета в 2023 году.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

По его словам, сотрудничество с МВФ следует рассматривать как определенную страховку на случай неблагоприятного развития ситуации и роста потребностей во внешнем финансировании. Например, это может быть страховка на случай, если расходы на финансирование армии придется существенно увеличить, или же поступления отдельных составляющих доходов государственного бюджета окажутся ниже запланированных. В таком случае МВФ может гибко отреагировать и подстроить программу под нужды Украины.

"Думаю, запуск кредитной программы до конца первого полугодия 2023 года очень высоко вероятен. Однако вряд ли сейчас есть полная ясность относительно того, каким может быть потенциальный размер кредита и его доля именно на текущий год", — отмечает эксперт.

Скорее всего, объемы помощи Фонда Украины будут определяться весной и будут зависеть от того, какие суммы кредитов и грантов будут обещаны другими иностранными партнерами, а также оцененными потребностями в финансировании государственного бюджета именно в момент такой оценки.

Очень вероятно, что в отличие от 2022 года новые поступления кредитов от МВФ в 2023 году будут значительно превышать объемы погашений Украиной кредитов этой организации.

Напомним, в понедельник, 13 февраля, миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем начала дискуссии с представителями властей Украины с целью подготовки к пересмотру мониторинговой программы с участием совета директоров МВФ.

Министерство финансов рассчитывает быстро договориться с Фондом о новой кредитной программе после нынешней мониторинговой и начать получать финансирование уже со второго квартала 2023 года.

В МВФ оценили, сколько средств требует экономика Украины в 2023 году. Речь идет о сумме от 40 до 48 млрд долларов финансовой помощи.

----

О том, получит ли Украина деньги от МВФ в 2023 году, читайте в авторском материале Новини.LIVE