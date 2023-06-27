Експерт розказав, які будуть ціни на паливо після 1 липня

Ціни на автомобільне паливо виростуть. Фото: pixabay.com

З 1 липня Україна повертає довоєнні акцизи на пальне та підвищує податок на додану вартість пального із нинішніх 7 до 20%. У зв’язку з цим на автозаправних станціях виростуть ціни на всі види автомобільного палива — бензини, дизель та автогаз.

Про те, яким буде ріст цін на різні види палива, Новини.LIVE розказав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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За прогнозами експерта, здорожчання палива відбудеться не відразу після 1 липня, а орієнтовно протягом місяця з моменту відновлення довоєнних акцизів та податків. Наразі продавці палива накопичили запаси різних видів палива, яких вистачить орієнтовно на місяць. І лише в міру того, як поточні запаси вичерпуватимуться, а нові закуповуватимуться за новими цінами, ростимуть і ціни у роздробі.

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Орієнтовне податкове навантаження на бензини з 1 липня зросте на 11 гривень на літрі, на дизель — близько 8 гривень на літрі, на скраплений газ — близько 3 гривень.

Але це не означає, що ціни пального виростуть на аналогічну величину! Частину додаткового податкового навантаження візьмуть на себе продавці, тобто мережі АЗС. Іншими словами, вони трошки зменшать свої апетити, тобто маржу з продажів. В результаті, підсумкова ціна палива протягом місяця зросте орієнтовно на: 7-8 гривень за літр бензину, 5 гривень на літрі дизпального, і майже не зміниться для автогазу.

Тягнутимуть трохи вниз ціни на пальне різного роду "сірі" торговці, які за рахунок несплати податків намагатимуться продавати трохи дешевше.

Звичайно, залежатимуть ціни на внутрішньому ринку й від закупівельних цін на світовому ринку.

"Сьогодні ціни могли би бути й нижчі. Але торговці вже очікують повернення довоєнних акцизів і податків, тому, щоб уникнути одномоментного цінового шоку для споживачів, потроху піднімають ціну вже зараз", — пояснює Сергій Куюн.

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Нагадаємо, раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. Народний депутат вважає, що рішення про зниження ПДВ на початку війни було помилковим.

В Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне з нинішніх 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

