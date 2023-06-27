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Эксперт рассказал, какие будут цены на топливо после 1 июля

27 июня 2023 20:45
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Эксперт рассказал, какие будут цены на топливо после 1 июля
Цены на автомобильное топливо вырастут. Фото: pixabay.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

С 1 июля Украина возвращает довоенные акцизы на топливо и повышает налог на добавленную стоимость горючего с нынешних 7% до 20%. В этой связи на автозаправочных станциях вырастут цены на все виды автомобильного топлива — бензины, дизель и автогаз.

О том, каким будет рост цен на разные виды топлива, Новини.LIVE рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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По прогнозам эксперта, подорожание топлива произойдет не сразу после 1 июля, а ориентировочно в течение месяца с момента возобновления довоенных акцизов и налогов. Пока что продавцы топлива накопили запасы разных видов топлива, которых хватит ориентировочно на месяц. И только по мере того, как текущие запасы будут иссякать, а новые будут закупаться по новым ценам, будут расти и цены в рознице.

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Ориентировочная налоговая нагрузка на бензины с 1 июля вырастет на 11 гривен на литре, на дизель — около 8 гривен на литре, на сжиженный газ — около 3 гривен.

Но это не значит, что цены топлива вырастут на аналогичную величину! Часть дополнительной налоговой нагрузки возьмут на себя продавцы, то есть сети АЗС. Иными словами, они немного снизят свои аппетиты, то есть маржу с продаж. В результате итоговая цена топлива в течение месяца вырастет ориентировочно на: 7-8 гривен за литр бензина, 5 гривен на литре дизтоплива, и почти не изменится для автогаза.

Будут тянуть немного вниз цены на топливо разного рода "серые" торговцы, которые за счет неуплаты налогов будут пытаться продавать немного дешевле.

Конечно, цены на внутреннем рынке будут зависеть и от цен на мировом рынке.

"Сегодня цены могли бы быть и ниже. Но торговцы уже ожидают возвращения довоенных акцизов и налогов, поэтому, чтобы избежать одномоментного ценового шока для потребителей, понемногу поднимают цену уже сейчас", — объясняет Сергей Куюн.

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Напомним, ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. Народный депутат считает, что решение о снижении НДС в начале войны было ошибочным.

В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине анонсированный властями рост налога на добавленную стоимость на топливо с нынешних 7% до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, якобы ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

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