Що чекає на економіку росії внаслідок санкцій через війну проти України

Російську економіку чекає тривала стагнація

Російську економіку чекає тривалий застій внаслідок дії міжнародних санкцій через агресивну війну проти України.

Такі прогнози оприлюднив аналітичний центр при Київській школі економіки — KSE Institute, проаналізувавши ефективність антиросійських санкцій станом на лютий 2023 року.

Висока еміграція погіршить перспективи російської економіки

В росії зростання продуктивності праці практично не спостерігалося після 2014 року, і, швидше за все, ситуація погіршиться через війну та санкції.

Водночас російська економіка страждатиме від нестачі кваліфікованих працівників через різке зростання еміграції.

Загалом експерти очікують тривалого періоду економічної стагнації, що матиме серйозний вплив на реальні доходи росіян.

Виклик для економіки росії — втеча іноземних компаній

Аналіз KSE Institute показує, що лише 6% іноземних компаній покинули росію, а 37% перебувають у процесі виходу. Тенденції суттєво відрізняються залежно від країн — китайські, італійські та німецькі підприємства найбільше вагаються щодо виходу. Багато компаній досі чекають свого часу. Тому слід вжити заходів для прискорення їх виходу.

Нагадаємо, аналітики прогнозують зниження доходів росії в 2023-2024 роках через скорочення ВВП, а також менші надходження від вуглеводнів внаслідок міжнародних санкцій. Водночас видатки залишатимуться високими, оскільки витрати на війну продовжуватимуть витісняти інші витрати.

В результаті дефіцит бюджету значно збільшиться — до 6,5% ВВП у 2023 році та 6,1% ВВП у 2024 році.

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Про те, як міжнародні санкції руйнують економіку росії, читайте в матеріалі Новини.LIVE