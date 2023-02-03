Як міжнародні санкції вплинуть на бюджет росії

Росія втрачає дедалі більше грошей через війну проти України

Аналітики прогнозують зниження доходів росії в 2023-2024 роках через скорочення ВВП, а також менші надходження від вуглеводнів внаслідок міжнародних санкцій. Водночас видатки залишатимуться високими, оскільки витрати на війну продовжуватимуть витісняти інші витрати.

В результаті дефіцит бюджету значно збільшиться — до 6,5% ВВП у 2023 році та 6,1% ВВП у 2024 році.

Такі прогнози оприлюднив аналітичний центр при Київській школі економіки — KSE Institute, проаналізувавши ефективність антиросійських санкцій станом на лютий 2023 року.

Бюджетні проблеми наростають

При запровадженні додаткових санкцій щодо російського експорту нафти та газу доходи країни-агресора ще більше впадуть у 2023-24 роках. В цьому випадку дефіцит збільшиться на 1,7 трлн рублів цього року і на 2,6 трлн рублів наступного. Російській владі, ймовірно, доведеться вдатися до болючих скорочень видатків, не пов’язаних з обороною, а також підвищення податків.

В 2022 році росія почала витрачати кошти Фонду національного добробуту. З початку війни росія витратила 3,7 трлн рублів (близько 53 млрд доларів) на підтримку бюджету та компаній, які страждають від труднощів. У результаті активи Фонду національного добробуту скоротилися на 3,2 трлн рублів до 10,4 трлн рублів (148,4 млрд доларів, або 7,8% ВВП).

Чинне російське законодавство дозволяє додатково спрямувати до бюджету 4,2 трлн рублів (близько 60 млрд доларів) із Фонду цього та наступного року. Це зменшить ліквідну частку цього критичного резерву до приблизно 1,9 трлн рублів (1,2% ВВП) до кінця 2024 року.

Внутрішній борг зростає

Окрім використання коштів Фонду національного добробуту, лише в IV кварталі 2022 року Мінфін росії випустив облігації на рекордні 2,8 трлн рублів (близько 47 млрд доларів). Це вказує на те, що фінансовий тиск уже зростає, — і буде зростати далі, зокрема через зростання витрат на обслуговування державного боргу.

Нагадаємо, за прогнозами експертів KSE Institute, внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, в 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.

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Про те, як міжнародні санкції руйнують економіку росії, читайте в матеріалі Новини.LIVE

