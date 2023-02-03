Что ждет экономику россии в результате санкций из-за войны против Украины

Российскую экономику ждет длительная стагнация

Российскую экономику ждет длительный застой в результате действия международных санкций из-за агрессивной войны против Украины.

Такие прогнозы обнародовал аналитический центр при Киевской школе экономики — KSE Institute, проанализировав эффективность антироссийских санкций по состоянию на февраль 2023 года.

Высокая эмиграция усугубит перспективы российской экономики

В россии рост производительности труда практически не наблюдался после 2014 года, и, скорее всего, ситуация ухудшится из-за войны и санкций.

В то же время российская экономика будет страдать от нехватки квалифицированных работников из-за резкого роста эмиграции.

В целом эксперты ожидают длительного периода экономической стагнации, что будет оказывать серьезное влияние на реальные доходы россиян.

Вызов для экономики россии — бегство иностранных компаний

Анализ KSE Institute показывает, что только 6% иностранных компаний покинули россию, а 37% находятся в процессе выхода. Тенденции существенно отличаются в зависимости от страны — китайские, итальянские и немецкие предприятия больше всего сомневаются в необходимости выхода. Многие компании до сих пор ждут своего часа. Поэтому следует принять меры по ускорению их выхода.

Напомним, аналитики прогнозируют снижение доходов россии в 2023-2024 годах из-за сокращения ВВП, а также меньшие поступления от углеводородов в результате международных санкций. В то же время, расходы будут оставаться высокими, поскольку расходы на войну будут продолжать вытеснять другие расходы.

В результате дефицит бюджета значительно увеличится до 6,5% ВВП в 2023 году и 6,1% ВВП в 2024 году.

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О том, как международные санкции разрушают экономику россии, читайте в материале Новини.LIVE