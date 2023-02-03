Как международные санкции повлияют на бюджет россии

Россия теряет все больше денег из-за войны против Украины

Аналитики прогнозируют снижение доходов россии в 2023-2024 годах из-за сокращения ВВП, а также меньших поступлений от углеводородов в результате международных санкций. В то же время, расходы будут оставаться высокими, поскольку траты на войну будут продолжать вытеснять другие расходы.

В результате дефицит бюджета значительно увеличится до 6,5% ВВП в 2023 году и 6,1% ВВП в 2024 году.

Такие прогнозы обнародовал аналитический центр при Киевской школе экономики — KSE Institute, проанализировав эффективность антироссийских санкций по состоянию на февраль 2023 года.

Бюджетные проблемы нарастают

При введении дополнительных санкций относительно российского экспорта нефти и газа доходы страны-агрессора еще больше упадут в 2023-24 годах. В этом случае дефицит увеличится на 1,7 трлн рублей в текущем году и на 2,6 трлн рублей в следующем. Российским властям, вероятно, придется прибегнуть к болезненным сокращениям расходов, не связанных с обороной, а также повышению налогов.

В 2022 году россия начала тратить средства Фонда национального благосостояния. С начала войны россия потратила 3,7 трлн рублей (около 53 млрд долларов) на поддержку бюджета и страдающих от трудностей компаний. В результате активы Фонда национального благосостояния сократились на 3,2 трлн рублей до 10,4 трлн рублей (148,4 млрд долларов, или 7,8% ВВП).

Действующее российское законодательство позволяет дополнительно направить в бюджет 4,2 трлн рублей (около 60 млрд долларов) из Фонда в этом и следующем году. Это снизит ликвидную долю этого критического резерва до примерно 1,9 трлн рублей (1,2% ВВП) к концу 2024 года.

Внутренний долг растет

Кроме использования средств Фонда национального благосостояния, только в IV квартале 2022 года минфин россии выпустил облигации на рекордные 2,8 трлн рублей (около 47 млрд долларов). Это указывает на то, что финансовое давление уже растет, и будет расти дальше, в частности из-за роста расходов на обслуживание государственного долга.

Напомним, по прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.

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О том, как международные санкции разрушают экономику россии, читайте в материале Новини.LIVE