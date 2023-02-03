Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Эксперты прогнозируют значительное увеличение дефицита бюджета россии из-за санкций в 2023 году arrow

Эксперты прогнозируют значительное увеличение дефицита бюджета россии из-за санкций в 2023 году

3 февраля 2023 16:10
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Как международные санкции повлияют на бюджет россии
Россия теряет все больше денег из-за войны против Украины
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Аналитики прогнозируют снижение доходов россии в 2023-2024 годах из-за сокращения ВВП, а также меньших поступлений от углеводородов в результате международных санкций. В то же время, расходы будут оставаться высокими, поскольку траты на войну будут продолжать вытеснять другие расходы.

В результате дефицит бюджета значительно увеличится до 6,5% ВВП в 2023 году и 6,1% ВВП в 2024 году.

Читайте также:

Такие прогнозы обнародовал аналитический центр при Киевской школе экономики — KSE Institute, проанализировав эффективность антироссийских санкций по состоянию на февраль 2023 года.

Бюджетные проблемы нарастают

При введении дополнительных санкций относительно российского экспорта нефти и газа доходы страны-агрессора еще больше упадут в 2023-24 годах. В этом случае дефицит увеличится на 1,7 трлн рублей в текущем году и на 2,6 трлн рублей в следующем. Российским властям, вероятно, придется прибегнуть к болезненным сокращениям расходов, не связанных с обороной, а также повышению налогов.

В 2022 году россия начала тратить средства Фонда национального благосостояния. С начала войны россия потратила 3,7 трлн рублей (около 53 млрд долларов) на поддержку бюджета и страдающих от трудностей компаний. В результате активы Фонда национального благосостояния сократились на 3,2 трлн рублей до 10,4 трлн рублей (148,4 млрд долларов, или 7,8% ВВП).

Действующее российское законодательство позволяет дополнительно направить в бюджет 4,2 трлн рублей (около 60 млрд долларов) из Фонда в этом и следующем году. Это снизит ликвидную долю этого критического резерва до примерно 1,9 трлн рублей (1,2% ВВП) к концу 2024 года.

Внутренний долг растет

Кроме использования средств Фонда национального благосостояния, только в IV квартале 2022 года минфин россии выпустил облигации на рекордные 2,8 трлн рублей (около 47 млрд долларов). Это указывает на то, что финансовое давление уже растет, и будет расти дальше, в частности из-за роста расходов на обслуживание государственного долга.

Напомним, по прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.
---
О том, как международные санкции разрушают экономику россии, читайте в материале Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

16:47 ​​​Под Мелитополем уничтожили большую базу оккупантов: раненых вывозили грузовиками

16:45 Эксперты прогнозируют длительный застой российской экономики из-за международных санкций

16:40 Курьезная ошибка: стало известно, почему "Барселона" не усилила состав в январе

16:37 "Мы не потеряем ни одного дня на пути в Евросоюз": Зеленский прокомментировал саммит Украина-ЕС

16:33 РФ запустила фейк о привлечении украинских детей к порнографическим видео

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:31 Умер французский модельер, революционер стиля 1960-х Пако Рабанн

16:30 Морякам удалось вернуть почти 65 миллионов гривен задолженности по заработной плате

16:25 В Киеве раздается сирена без объявления воздушной тревоги: что известно

16:13 Скандального экс-главу Днепропетровщины лишили депутатского мандата в облсовете

15:54 Канада может согласиться с участием россиян и белорусов в Олимпиаде-2024: известно условие

Новина з відео

15:51 СБУ поймала на взятке чиновников таможни в Черновицкой области

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

Новина з відео

11:20 Одесса технически готова к переходу на графики отключения света

Новина з відео

09:49 В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль: росСМИ сообщают о смерти коллаборанта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

Актуальное по теме

None 3 Февраль 16:45

Эксперты прогнозируют длительный застой российской экономики из-за международных санкций

None 3 Февраль 16:39

Курьезная ошибка: стало известно, почему "Барселона" не усилила состав в январе

None 3 Февраль 16:39

"Мы не потеряем ни одного дня на пути в Евросоюз": Зеленский прокомментировал саммит Украина-ЕС

None 3 Февраль 16:11

РФ запустила фейк о привлечении украинских детей к порнографическим видео

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB