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Експерти розповіли, на скільки ще може подешевшати бензин

16 лютого 2023 09:29
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин — скільки коштуватиме пальне до кінця зими
Очікується зниження цін у лютому на всі види пального
lis.jpg - Ксенія Лисновська

На українському паливному ринку до кінця зими зберігатиметься потенціал для подальшого падіння цін на автомобільних заправках. Очікується зниження вартості всіх видів пального.

Такий прогноз озвучив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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Яка зараз ситуація на ринку

За словами експерта, мінімально вартість пального усіх марок може знизитися щонайменше на 1-2 гривні за літр, проте цілком можливо, що й більше.

Він зауважив, що перед запровадженням ембарго на нафтопродукти із росії, наслідком якого став вихід російського ресурсу з європейського ринку, всі запасалися паливом. Завдяки цьому різких стрибків вартості вдалося уникнути.

"Ми добре підготувалися до ембарго нафтопродуктів. Поки що й Україна та Європа залиті паливом. Після 5 лютого постачання у нормальному обсязі продовжилися. Вже минуло десять днів, і ми не бачимо жодних коливань та змін ціни. Навпаки, усі дивляться у майбутнє впевнено", — зазначив директор "Консалтингової групи А-95".

Що буде з цінами навесні

Посівна кампанія навесні не спричинить на українському ринку проблем, які б вплинули на ціну, адже нові ланцюжки поставок налагоджені. На ринку є запас щонайменше на місяць.

"Коли починається посівна, всі просто знають, що треба везти більше і щастить більше. До того ж в Україні багато агрохолдингів-гігантів, які навіть мають власні танкери, не кажучи вже про великі запаси палива", — повідомив фахівець.

Єдиним фактором, який впливатиме на вартість палива в Україні — це ціни на ресурс на ринку єврозони.

Скільки переплачує Україна через труднощі в логістиці

Як пояснив експерт, Україна втрачає дуже багато коштів на логістичному ланцюжку через трейдерів, операторів портів та перевізників.

"Вони наживаються на нас. Ми переплачуємо щонайменше 100 доларів на тонні або 3 гривні на літрі. У рік ця сума становить понад 1 мільярд доларів", — додав Куюн.

Які зараз ціни на бензин

Середні ціни на пальне на АЗС за добу знизилися. Бензин А-95 преміум подешевшав на 33 коп., до 49,65 грн/л. А-95 — на 5 коп., до 47,89 грн/л. Вартість А-92 знизилася на 2 коп., до 46,79 грн/л.

Нагадаємо, на український паливний ринок у лютому 2023 року вперше в історії зайшла партія дизельного палива американського виробництва. Україна імпортує близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів зі США.

На автомобільних заправних станціях державної компанії "Укрнафта" почали продавати "арктичне" дизельне паливо. Воно з'явилося у продажу з 1 лютого 2023 року.

 

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