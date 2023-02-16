Ціни на бензин — скільки коштуватиме пальне до кінця зими

Очікується зниження цін у лютому на всі види пального

На українському паливному ринку до кінця зими зберігатиметься потенціал для подальшого падіння цін на автомобільних заправках. Очікується зниження вартості всіх видів пального.

Такий прогноз озвучив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

Яка зараз ситуація на ринку

За словами експерта, мінімально вартість пального усіх марок може знизитися щонайменше на 1-2 гривні за літр, проте цілком можливо, що й більше.

Він зауважив, що перед запровадженням ембарго на нафтопродукти із росії, наслідком якого став вихід російського ресурсу з європейського ринку, всі запасалися паливом. Завдяки цьому різких стрибків вартості вдалося уникнути.

"Ми добре підготувалися до ембарго нафтопродуктів. Поки що й Україна та Європа залиті паливом. Після 5 лютого постачання у нормальному обсязі продовжилися. Вже минуло десять днів, і ми не бачимо жодних коливань та змін ціни. Навпаки, усі дивляться у майбутнє впевнено", — зазначив директор "Консалтингової групи А-95".

Що буде з цінами навесні

Посівна кампанія навесні не спричинить на українському ринку проблем, які б вплинули на ціну, адже нові ланцюжки поставок налагоджені. На ринку є запас щонайменше на місяць.

"Коли починається посівна, всі просто знають, що треба везти більше — і щастить більше. До того ж в Україні багато агрохолдингів-гігантів, які навіть мають власні танкери, не кажучи вже про великі запаси палива", — повідомив фахівець.

Єдиним фактором, який впливатиме на вартість палива в Україні — це ціни на ресурс на ринку єврозони.

Скільки переплачує Україна через труднощі в логістиці

Як пояснив експерт, Україна втрачає дуже багато коштів на логістичному ланцюжку через трейдерів, операторів портів та перевізників.

"Вони наживаються на нас. Ми переплачуємо щонайменше 100 доларів на тонні або 3 гривні на літрі. У рік ця сума становить понад 1 мільярд доларів", — додав Куюн.

Які зараз ціни на бензин

Середні ціни на пальне на АЗС за добу знизилися. Бензин А-95 преміум подешевшав на 33 коп., до 49,65 грн/л. А-95 — на 5 коп., до 47,89 грн/л. Вартість А-92 знизилася на 2 коп., до 46,79 грн/л.

Нагадаємо, на український паливний ринок у лютому 2023 року вперше в історії зайшла партія дизельного палива американського виробництва. Україна імпортує близько 100 тисяч тонн нафтопродуктів зі США.

На автомобільних заправних станціях державної компанії "Укрнафта" почали продавати "арктичне" дизельне паливо. Воно з'явилося у продажу з 1 лютого 2023 року.