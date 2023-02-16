Цены на бензин — сколько будет стоить топливо до конца зимы

Ожидается снижение цен в феврале на все виды топлива

На украинском топливном рынке до конца зимы будет сохраняться потенциал дальнейшего падения цен на автомобильных заправках. Ожидается снижение стоимости всех видов горючего.

Такой прогноз озвучил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Какая сейчас ситуация на рынке

По словам эксперта, минимально стоимость горючего всех марок может снизиться, по меньшей мере, на 1-2 гривны за литр, однако вполне возможно, что и больше.

Он отметил, что перед введением эмбарго на нефтепродукты из россии, следствием которого стал выход российского ресурса с европейского рынка, все запасались топливом. Благодаря этому резких скачков стоимости удалось избежать.

"Мы хорошо подготовились к эмбарго нефтепродуктов. Пока что Украина и Европа залиты топливом. После 5 февраля поставки в нормальном объеме продолжились. Уже прошло десять дней, и мы не видим никаких колебаний и изменений цены. Наоборот, все смотрят в будущее уверенно", — отметил директор "Консалтинговой группы А-95".

Что будет с ценами весной

Посевная кампания весной не повлечет на украинском рынке проблем, которые повлияли бы на цену, ведь новые цепочки поставок отлажены. На рынке есть запас минимум на месяц.

"Когда начинается посевная, все просто знают, что надо везти больше — и везут больше. К тому же в Украине много агрохолдингов-гигантов, даже имеющих собственные танкеры, не говоря уже о больших запасах топлива", — сообщил специалист.

Единственным фактором, который будет влиять на стоимость топлива в Украине, — это цены на ресурс на рынке еврозоны.

Сколько переплачивает Украина из-за трудностей в логистике

Как пояснил эксперт, Украина теряет очень много средств на логистической цепочке из-за трейдеров, операторов портов и перевозчиков.

"Они наживаются на нас. Мы переплачиваем по меньшей мере 100 долларов на тонне или 3 гривны на литре. В год эта сумма составляет более 1 миллиарда долларов", — добавил Куюн.

Какие сейчас цены на бензин

Средние цены на горючее на АЗС за сутки снизились. Бензин А-95 премиум подешевел на 33 коп., до 49,65 грн/л. А-95 — на 5 коп., до 47,89 грн/л. Стоимость А-92 снизилась на 2 коп., до 46,79 грн/л.

Напомним, на украинский топливный рынок в феврале 2023 впервые в истории зашла партия дизельного топлива американского производства. Украина импортирует около 100 тысяч тонн нефтепродуктов из США.

На автомобильных заправочных станциях государственной компании "Укрнафта" начали продавать "арктическое" дизельное топливо. Оно появилось в продаже с 1 февраля 2023 года.