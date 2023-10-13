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Експертка спрогнозувала розмір інфляції у 2024 році

13 жовтня 2023 19:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Експертка спрогнозувала розмір інфляції у 2024 році
Голова Правління "Ліга банків України" Олена Коробкова. Фото: Media Center Ukraine
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У вересні інфляція в Україні сповільнилася і склала 7,1%. Втім, зараз рано говорити про подолання інфляції. В наступному році вона може становити більш ніж 10%.

Таку думку висловила голова Правління "Ліга банків України" Олена Коробкова.

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Інфляція в Україні сповільнилася

В Україні у вересні інфляція сповільнилась і складала 7,1%, в серпні становила — 8,6%, в той час, як на початку року була понад 20%. Водночас, згідно з даними Державної служби статистики, ціни в місячному вимірі зросли тільки на 0,5%.

Однак наразі не слід казати, що інфляцію вдалося перемогти, а середньорічна інфляція в наступному році буде меншою від прогнозованої, вважає Голова Правління "Ліга банків України".

Чому говорити про подолання інфляції рано

"Весь урядовий прогноз побудований на очікуваннях щодо 2023 року. Фактичну середньорічну інфляцію прогнозували 16%, в нас вона в реалі зараз складає 7,1%. Звичайно, що середньорічна буде трохи інша, але все одно вона буде менше 16%. Тобто це цифри, від яких треба відштовхуватися і дивитися, як відправна точка, але не так щоб десь нагнати страху", — пояснила Коробкова.

Раніше ми повідомляли, що Державна служба статистики України оприлюднила цінову динаміку на ключові продукти в Україні за вересень 2023 року. У річному вимірі споживча інфляція за місяць сповільнилася на 1,5%, до 7,1%, однак у місячному вимірі ціни підскочили на 0,5%.

Нагадуємо, що Світовий банк поліпшив прогноз зростання української економіки. Так, згідно з даними, ВВП нашої країн зросте цього року на півтора відсотка більше, ніж передбачалося у червні й сягне 3,5%. На 2024 рік прогнози ще більш оптимістичні.

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