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Эксперт спрогнозировал размер инфляции в 2024 году

13 октября 2023 19:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эксперт спрогнозировал размер инфляции в 2024 году
Председатель Правления "Лига банков Украины" Елена Коробкова. Фото: Media Center Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В сентябре инфляция в Украине замедлилась и составила 7,1%. Впрочем, сейчас рано говорить о преодолении инфляции. В следующем году она может составлять более 10%.

Такое мнение высказала председатель Правления "Лига банков Украины" Елена Коробкова.

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Инфляция в Украине замедлилась

В Украине в сентябре инфляция замедлилась и составляла 7,1%, в августе составила — 8,6%, в то время как в начале года была более 20%. В то же время согласно данным Государственной службы статистики, цены в месячном измерении выросли только на 0,5%.

Однако пока не следует говорить, что инфляцию удалось победить, а среднегодовая инфляция в следующем году будет меньше прогнозируемой, считает Председатель Правления "Лига банков Украины".

Почему говорить о преодолении инфляции рано

"Весь правительственный прогноз построен на ожиданиях относительно 2023 года. Фактическую среднегодовую инфляцию прогнозировали 16%, у нас она в реале сейчас составляет 7,1%. Конечно, среднегодовая будет немного другая, но все равно она будет меньше 16%. То есть это цифры, от которых надо отталкиваться и смотреть, как отправная точка, но не так, чтобы где-то нагнать страх", — пояснила Коробкова.

Ранее сообщалось, что Государственная служба статистики Украины обнародовала ценовую динамику на ключевые продукты в Украине за сентябрь 2023 года. В годовом измерении потребительская инфляция за месяц замедлилась на 1,5% до 7,1%, однако в месячном измерении цены подскочили на 0,5%.

Напомним, что Всемирный банк улучшил прогноз роста украинской экономики. Так, согласно данным, ВВП нашей страны вырастет в этом году на полтора процента больше, чем предполагалось в июне и достигнет 3,5%. На 2024 год прогнозы еще более оптимистичны.

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