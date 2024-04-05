Тарифи на електрику — в Yasno розповіли, як платити менше з Розумним Watt

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські клієнти компанії Yasno, які у 2024 році встановлять для побутового споживання двозонний лічильник, зможуть суттєво заощадити на електроенергії в комунальних платіжках. Йдеться про набір Розумний Watt.

Про це йдеться на сайті компанії.

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Переваги набору Розумний Watt

Двозонний електролічильник можна придбати дешевше у разі вчасної оплати за світло. Так, клієнти, які є учасниками програми лояльності Yasnoлов, можуть замовити набір Розумний Watt зі знижкою у 10 відсотків.

У компанії зауважують, що зареєструвавшись у програмі лояльності Yasnoлов, споживачі щомісяця отримуватимуть бонуси за повну оплату комунальних рахунків до 20 числа, а також за відмову від традиційних паперових платіжок. Такі бонуси потім можна обміняти на знижки під час купівлі товарів та замовленні послуг у партнерів компанії Yasno.

Бонуси можна обміняти в Yasno-shop під час замовлення енергоефективного набору Розумний Watt. У його складі — двозонний лічильник, що дасть змогу сплачувати вдвічі дешевше за спожиту електроенергію у період з 23:00 до 07:00, а також послуга встановлення "під ключ".

Додатково клієнти можуть замовити "розумну" розетку, яка автоматично вмикає/вимикає електроприлади у потрібний час.

Як отримати набір

Для того, щоб отримати відповідний набір зі знижкою, потрібно:

зареєструватись у програмі лояльності Yasnoлов. Це одразу надасть 150 бонусів;

сплатити рахунки за електрику щомісяця до 20 числа (+10% кешбеку у вигляді бонусів щомісяця) та відмовитися від паперової платіжки (по 10 бонусів щомісяця);

обрати набір Розумний Watt в інтернет-магазині;

під час оформлення замовлення вказати номер телефону, за яким було зареєстровано у програмі лояльності: з'явиться загальна кількість бонусів;

вказати кількість бонусів, які є бажання використати, та потім натиснути кнопку "Застосувати", щоб побачити вартість зі знижкою.

"Двозонний лічильник — це найбільш дієвий спосіб зменшити рахунки за світло. А учасники програми лояльності мають додаткову вигоду: можуть придбати прилад за привабливою ціною. Сплачуйте рахунки вчасно, отримуйте бонуси та обмінюйте їх на знижки на корисні товари та послуги", — наголосили в Yasno.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прокоментували заяву про можливе підвищення тарифу на електроенергію. Там запевняють, що жодних робіт із цього питання не проводять.

Раніше ми писали, що як повідомив народний депутат, міністр з питань ЖКГ (у 2007-2010 роках) Олексій Кучеренко в ефірі Новини.LIVE, Україна після опалювального сезону уряд може переглянути ціни на електроенергію. Зараз там аналізують шкоду, завдану енергосистемі обстрілами РФ.