Тарифы на электричество — в Yasno рассказали, как платить меньше с Умным Watt

Электричество за полцены — в Yasno рассказали, как платить меньше
Украинские клиенты компании Yasno, которые в 2024 году установят для бытового потребления двухзонный счетчик, смогут существенно сэкономить на электроэнергии в коммунальных платежках. Речь идет о наборе Умный Watt.
Об этом говорится на сайте компании.
Преимущества набора Умный Watt
Двухзонный электросчетчик можно приобрести дешевле в случае своевременной оплаты за свет. Так, клиенты, являющиеся участниками программы лояльности Yasnoлов, могут заказать набор Умный Watt со скидкой в 10 процентов.
В компании отмечают, что зарегистрировавшись в программе лояльности Yasnoлов, потребители будут ежемесячно получать бонусы за полную оплату коммунальных счетов до 20 числа, а также за отказ от традиционных бумажных платежек. Такие бонусы можно обменять на скидки при покупке товаров и заказе услуг у партнеров компании Yasno.
Бонусы можно обменять в Yasno-shop при заказе энергоэффективного набора Умный Watt. В его составе — двухзонный счетчик, который позволит платить вдвое дешевле потребленной электроэнергии в период с 23:00 до 07:00, а также услуга установки "под ключ".
Дополнительно клиенты могут заказать "умную" розетку, которая автоматически включает/выключает электроприборы в нужное время.
Как получить набор
Для того, чтобы получить соответствующий набор со скидкой, нужно:
- зарегистрироваться в программе лояльности Yasnoлов. Это сразу предоставит 150 бонусов;
- оплатить счета за электричество ежемесячно до 20 числа (+10% кэшбека в виде бонусов ежемесячно) и отказаться от бумажной платежки (по 10 бонусов ежемесячно);
- выбрать набор Умный Watt в интернет-магазине;
- при оформлении заказа указать номер телефона, по которому зарегистрированы в программе лояльности: появится общее количество бонусов;
- указать количество бонусов, которые есть желание использовать, а затем нажать кнопку "Применить", чтобы увидеть стоимость со скидкой.
"Двухзонный счетчик — это наиболее действенный способ уменьшить счета за свет. А участники программы лояльности имеют дополнительную выгоду: могут приобрести прибор по привлекательной цене. Оплачивайте счета вовремя, получайте бонусы и обменивайте их на скидки на полезные товары и услуги", — отметили в Yasno.
Что еще стоит знать
Напомним, в Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) прокомментировали заявление о возможном повышении тарифа на электроэнергию. Там уверяют, что никаких работ по этому вопросу не производится.
Ранее мы писали, что, как сообщил народный депутат, министр по вопросам ЖКХ (в 2007-2010 годах) Алексей Кучеренко в эфире Новини.LIVE, Украина после отопительного сезона правительство может пересмотреть цены на электроэнергию. Сейчас там анализируют ущерб, нанесенный энергосистеме обстрелами РФ.
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