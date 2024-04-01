Ціни на електрику — чи зміняться тарифи навесні 2024 року

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні після опалювального сезону уряд може переглянути ціни на електроенергію. Зараз там аналізують шкоду, завдану енергосистемі обстрілами РФ.

Такий прогноз озвучив народний депутат, міністр з питань ЖКГ (у 2007-2010 роках) Олексій Кучеренко в ефірі Новини.LIVE.

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Що буде з цінами на електрику

За словами Кучеренка, підвищення цін на електричну енергію регульоване двома державними компаніями "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які виставляють ціну не ринково. Тоді як від російських обстрілів суттєво постраждали об'єкти Укргідроенерго.

Він нагадав, що керівник гідрогенерувальної компанії Ігор Сирота заявив про необхідність підвищення тарифу для населення.

Нардеп прогнозує, що нових цін на електроенергію можна чекати після закінчення опалювального сезону.

Зараз у Міністерстві енергетики здійснюють аналіз шкоди, яку завдали окупанти енергосистемі.

Водночас тариф на газ, тепло та гарячу воду підвищувати поки що не планують.

"Гарантую вам, що ніхто не буде чіпати ціну на газ для населення, тарифи на тепло, на гарячу воду", — пояснив він.

Які зараз тарифи на світло

Варто зауважити, що днями Нацкомісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг розповіла, що не планує переглядати тарифи у квітні 2024 року. Зараз за електричну енергію громадяни платять 2,64 грн/кВт за годину. До червня 2023 року діяли два "соціальні" для населення і один ринковий тариф — для бізнесу. Ті побутові споживачі, які використовували менше 250 кВт-год, платили 1,44 грн за кВт-год, а хто більше — 1,68 грн за кВт-год.

Водночас, згідно з Меморандумом з Міжнародним валютним фондом (МВФ), в уряді все ж допускають підвищення комунальних тарифів для населення — саме на електричну енергію та природний газ. При цьому ціни можуть зрости під час війни та після її завершення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" затвердила ще на рік дію чинних тарифів на зберігання газу в підземних газосховищах (ПСГ). Вартість залишиться незмінною до 1 квітня 2025 року.

Раніше ми писали, що з квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.