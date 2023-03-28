Ембарго на нафту — росія стверджує, що перенаправила ресурс в Індію та Китай

Заявляють, що не зазнали фінансових втрат

У росії заявляють, що не зазнали фінансових втрат після запровадження західного ембарго на нафту завдяки успішному перенаправленню ресурсу на інші ринки. В основному посприяли у цьому Індія та Китай.

Про це заявив російський міністр енергетики Микола Шульгінов на енергетичному форумі, пише агенція Reuters.

Нові ринки збуту для нафти рф

Як стверджує російський посадовець, весь експорт сирої нафти, який неможливо поставляти через західні санкції на ринки Європи, був перенаправлений у "дружні" країни. При цьому визнав, що доводиться надалі скорочувати видобуток нафти та газу.

Агенція нагадує, що Захід запровадив широкі санкції, зокрема ембарго на морський імпорт російської нафти, після того, як москва ввела війська в Україну в лютому 2022 року.

"Сьогодні можу сказати, що нам вдалося повністю переорієнтувати весь обсяг експорту, який постраждав від ембарго. Зменшення продажів не було", — повіломив Шульгінов.

Примітно, що інший російський посадовець на цьому заході, генеральний директор російської нафтової компанії "Газпром нефть" (SIBN.MM) Олександр Дюков заявив, що 2023 рік стане важчим, ніж 2022 рік. Тиск з боку санкцій буде зростати.

Нові покупці російської нафти

Як заявив віцепрем'єр Олександр Новак, Індія стала найбільшим покупцем еталонної російської нафти сорту Urals у березні цього року. Поставки в цю країну становитимуть понад 50% усього морського експорту Urals, тоді як Китай посідає друге місце.

Він стверджує, що торік продажі нафти в Індію підвищилися у 22 рази, проте не уточнив обсяги продажу.

"Доходи від енергетики становили 42% федерального бюджету Росії у 2022 році проти 36% у 2021 році. Російська енергетична галузь є стійкою, незважаючи на виклик західних санкцій. Росії необхідно зосередитися на збільшенні експорту енергоносіїв до так званих "дружніх" країн і продовжувати розвивати інструменти страхування, необхідні для підтримки цієї торгівлі", — процитувало Новака агентство Reuters.

Нагадаємо, раніше російський віцепрем'єр Олександр Новак заявив про подальше скорочення нафтовидобутку, яке називають "добровільним". Рішення діятиме ще три місяці.

Раніше повідомлялося, що росії вдалося попри стелю цін, запроваджену Європейським Союзом, "Групою семи" (G7) та Австралією, перенаправити поставки нафти іншим покупцям. Ними стали Китай, Індія та Туреччина.